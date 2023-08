Wörgl Juniors setzen sich in Radfeld knapp durch - Joker Maxi Mayr sichert Niederndorf Dreier gegen Wildschönau

Details Montag, 21. August 2023 10:37

Ziemlich sensationell: Aufsteiger Sparkasse FC Tux ist nach zwei Runden der Bezirksliga Ost die einzige Mannschaft mit weißer Weste. Beim 5:0 gegen den FC Kössen lässt es der Aufsteiger krachen. Fast zweistellig gewinnt Alpbach gegen Ried/Kaltenbach – nach neunzig Minuten steht es 9:1! Knappe Erfolge für die SV Wörgl Juniors (3:2 beim SV Radfeld) und für den SV Niederndorf gegen den FC Wildschönau (2:1).

Radfeld gelingt mit zwei Mann weniger Ausgleich gegen Wörgl Juniors!

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Ein ganz wichtiger Auswärtssieg für die Juniors! Es ist uns gelungen, an diesem Wochenende dem ganz jungen Team mit Alain Poussin (32) einen routinierten Spieler zur Verfügung zu stellen, um für Ordnung zu sorgen. Der Plan ging voll auf. Unsere Mannschaft wirkte von Beginn an, wie schon in der letzten Woche, viel geordneter und strukturierter als in der Vorsaison. So gelang uns durch einen Kopfballtreffer von Stojcic, nach Freistoßflanke von Vujanovic, die Führung. Radfeld konnte durch Manuel Marksteiner ausgleichen.

Nach der Halbzeit brachte uns der am heutigen Tag bärenstarke Stürmer Eshak Aljibarah wieder in Führung. Als das Spiel eigentlich schon entschieden schien, weil Radfeld nach zwei Ausschlüssen bereits zwei Mann weniger hatte, schafften die Heimischen noch den Ausgleich durch Manuel Marksteiner und wären danach auch noch beinahe in Führung gegangen. In der letzten Sekunde konnten wir dann noch durch ein Eigentor das Spiel für uns entscheiden. Insgesamt drei ganz wichtige Punkte für uns!“

Knapper Erfolg von Niederndorf gegen Wildschönau

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Hot in the City – der SVN besiegt den FCW! In einer wahren Hitzeschlacht siegt der SV Niederndorf durch einen späten Treffer von Maxi Mayr nicht unverdient mit 2:1!

Die erste Halbzeit gehört dem SV Niederndorf, optisch überlegen, in der Defensive stabil und vor dem Tor immer wieder gefährlich. Nach einer Standardsituation steht Matthias Hausberger goldrichtig und erzielt in der 35. Minute per Kopf das 1:0 für den SVN!

In den zweiten 45. Minuten ist der FC Wildschönau dann besser im Spiel und drängt auf den Ausgleich. Der zur Pause eingewechselte Christoph Gwiggner trifft in der 75. Minute zum nicht unverdienten 1:1. In den letzten fünfzehn Minuten geht es hin und her, Chancen auf beiden Seiten. Wobei der SV Niederndorf die eine oder andere Kontermöglichkeit einfach besser fertig spielen muss.

Die Entscheidung dann in der 90. Spielminute: in der 82. Minute ins Spiel gekommen, erzielt „Joker Maxi Mayr“ nach einem Eckball per Kopf den viel umjubelnden Siegestreffer für den SVN. In der Nachspielzeit noch zwei gefährlich Situationen für den FC Wildschönau, der SVN bringt den knappen Vorsprung jedoch über die Runden: die drei Punkte bleiben in Niederndorf!“

