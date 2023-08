Keine Tore zwischen Wörgl II und Liganeuling Uderns – sechs Treffer zwischen den Kitz Juniors und Niederndorf

Details Montag, 14. August 2023 14:02

Mit einem 5:0 Erfolg gegen den SV Radfeld darf sich der FC Kössen zumindest eine Woche ganz oben in der Tabelle der Bezirksliga Ost sonnen. Der SV Wörgl II griff aus Personalnot in der Defensive auf Nachwuchsleiter Christoph Hofer und KM1-Trainer Yasar Demir zurück und konnte damit das Toreschießen für Aufsteiger SVG Uderns äußerst schwierig machen – ein torloses Remis gab es nach neunzig Minuten. Jede Menge Treffer gab es zwischen den Kitz Juniors un dem SV Niederndorf - 3:3!

Alois Neumayr analysiert Kitz Juniors gegen Niederndorf

Erste Runde der Bezirksliga Ost 2023/24 und die Juniors aus Kitzbühel haben Niederndorf zu Hause als Gast! Niederndorf in Halbzeit eins die klar bessere Mannschaft, hatte Kitzbühel gut im Griff, die im Spielaufbau Schwierigkeiten hatten. Niederndorf geht in Minute zehn durch David Pichler in Führung, der per Kopf nach einem Eckball einschiebt. Knapp sieben Minuten später die gleiche Situation für die Juniors, Noah Bachler lässt Kitzbühel jubeln – 1:1. In Minute neunzehn die erneute Führung für Niederndorf nach einem guten Schuss von links durch Daniel Schuster. Kitzbühel kommt immer besser ins Spiel, doch Niederndorf bekommt durch Riedlsperger einen Elfmeter zugesprochen, der aber abgewehrt werden kann. Mit 2:1 für Niederndorf geht es in die Pause. In Halbzeit zwei Kitzbühel eindeutig besser in den ersten Minuten. Kitzbühel kann in Minute 47 und 50 das Spiel drehen. Die Torschützen sind Sebastian Bachler und Simon Krenn. Niederndorf drückt auf den Ausgleich und kommt in Minute 62 wieder zurück ins Spiel – 3:3 durch Maximilian Hatter.Das Spiel endet mit einem 3:3, wobei sicherlich jeder die Punkte drei Punkte hätte holen können, dennoch entspricht das Remis durchaus dem Spielverlauf!

Personalnöte für Wörgl II – am Ende torloses Remis gegen Uderns

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Aufgrund einiger urlaubsbedingter Ausfälle mussten KM1 Trainer Yasar Demir (40) und ich in der Innenverteidigung aushelfen und wir konnten bis zuletzt die ominöse null halten. Die Gäste aus Uderns hatten mehr Ballbesitz und taten mehr fürs Spiel. Unterm Strich fanden beide Teams aber nur Halbchancen vor. Ein absolut gerechtes Remis zum Auftakt. Aufseiten der Wörgler gefielen vor allem Tormann Volkheimer, Sabic und Mitterer!“

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Erstes Spiel in der neuen Saison in der neuen Liga für meine Mannschaft. Eine 1b-Mannschaft ist immer eine Wundertüte und so waren wir gewarnt vor diesem Spiel bei tropischen Temperaturen auf dem großen Sportplatz in Wörgl. Wir kamen sehr gut ins Spiel, hatten schon in der Anfangsphase relativ viel Ballbesitz und drängten unsere Gegner früh in deren Hälfte. Das Mittelfeld-Pressing meiner Mannschaft funktionierte hervorragend und so wurde Wörgl 1b oft zu langen Bällen gezwungen. Diese wiederum waren auf dem großen Platz sehr gefährlich und führten zu der einen oder anderen Konterchance für das Team von Stefan Hofer. Mein Team erarbeitete sich Chancen durch Eckbälle, Freistöße oder über die einlaufenden Flügelspieler. Auch aus der zweiten Reihe durch unser starkes zentrales Mittelfeld fanden wir etliche Chancen vor. Leider gelang uns kein Torerfolg. Ganz bitter war der frühe verletzungsbedingte Wechsel unseres zweiten 6ers Aleksandar Savanovic. Für ihn kam mit Daniel Nagraisalovic aber ein adäquater Ersatz ins Spiel. Daniel fand prompt in die Partie und integrierte sich sofort in unser Spiel, welches von Minute zu Minute offensiver wurde und wir Wörgl 1b beinahe nicht mehr aus ihrer eigenen Hälfte rausließen. Mit dem torlosen Remis ging es in die Pause.

Ich gab den Matchplan für die zweite Halbzeit vor und wir gingen erholt in die zweiten 45 Minuten. Weiter ging es mit überragendem Ballbesitzspiel von uns und Wörgl 1b kam nur noch durch einzelne, aber sehr gefährliche Konter vor unser Tor. Leider war uns auch in der zweiten Halbzeit das Glück nicht hold und wir schafften es nicht, ein Tor zu erzielen. Dies war auch der gut eingestellten Abwehr von Wörgl 1b zuzuschreiben. Aber auch mein Team präsentierte sich defensiv sehr stark und ließ keinen Treffer zu und so war der Auftakt mit der der Punkteteilung schon in Ordnung, auch wenn natürlich mehr drinnen gewesen wäre.

Weiter geht es mit unserem ersten Heimspiel am Samstag, dem 19.8.2023, um 18:00 Uhr gegen die Kitzbühel Juniors. Die SVG Uderns würde sich über viele Zuseher freuen!“

