Feuerwerk der Aufsteiger Tux und Uderns: Siege gegen Kössen und Kitz Juniors

Details Dienstag, 22. August 2023 01:16

Der Sparkasse FC Tux hat in den ersten beiden Runden der Bezirksliga Ost deutlich zu erkennen gegeben, dass man mit Tux oben in der Tabelle rechnen muss. Es ist zwar eine frühe Momentaufnahme, aber Tux ist die einzige Mannschaft nach zwei Runden mit weißer Weste. Aber auch der zweite Aufsteiger SVG Uderns lässt es krachen. 3:1 gegen die Kitz Juniors und Tabellenplatz zwei. Der Kantersieg der Runde gelingt aber den Fc Wacker Alpbach – 9:1 gegen den SV Ried/Kaltenbach.

Aufsteiger Tux gewinnt "etwas zu hoch" gegen Kössen

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse Fc Tux: „Nach dem gelungenen Auftakt gegen OLKA trafen wir am Samstag im Tuxer Alpenstadion auf den FC Kössen. Wir kamen besser in die Partie als in der vorherigen Woche und konnten nach 11 Minuten durch Pfister in Führung gehen. Nach einem Freistoß von der Seite kam Stock ganz alleine am Elferpunkt zum Ball und verwertete souverän zur 2:0-Führung. Kössen hatte einen gefährlichen Freistoß und kurz vor der Pause konnten wir den Ball gerade noch so vor der Linie klären. Nach der Halbzeit agierten wir clever und ließen Kössen keine Chance zurück ins Spiel zu kommen. In Minute 76 machte Tipotsch mit dem 3:0 den Deckel drauf. Die Gegenwehr der Gäste war nun gebrochen und so kam Pfister zu seinem 2. Treffer. Den Schlusspunkt in dieser Begegnung setzte der eingewechselte Geisler. Nach seinem 8-monatigen Amerikaaufenthalt traf er bei seinem Comeback mit seinem ersten Ballkontakt.

Fazit: Ein sehr engagierter Auftritt unserer Mannschaft und somit ein verdienter Sieg, auch wenn der Ausgang schlussendlich etwas zu hoch ausgefallen ist.

Ein ganz besonderes Lob an Pfister Benedikt, der aufgrund einiger angeschlagener Spieler auf einer ungewohnten Position startete und diese Aufgabe bravourös meisterte. Ein großes Dankeschön an unsere fantastischen Fans, die wieder für eine super Stimmung gesorgt haben! Nächste Woche erwartet uns das erste Auswärtsspiel in der Bezirksliga. Wir treffen am Sonntag, dem 27. August 2023, um 17:00 auf die Wörgler Juniors.

Aufsteiger Uderns gelingt der erste Dreier gegen die Kitz Juniors

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Bei brütender Hitze pfiff Schiedsrichter Paganini die Partie am Samstagabend an. Ich wollte meine Mannschaft früh attackieren lassen, doch dies schien auch der Plan der Kitz Juniors zu sein. So entwickelte sich in den Anfangsminuten ein offener Schlagabtausch mit mehr Spielanteilen für das Team von Bernhard Prokopetz. Wir bekamen nicht richtig Zugriff auf die Partie und verloren immer wieder entscheidende Zweikämpfe. So auch beim frühen Führungstreffer von Sebastian Bachler zum 0:1 in der 7. Minute. Er ließ sich in den Rücken meiner Abwehr fallen und stand plötzlich komplett frei. Ein Kitzbühler sah seien freien Mitspieler und legte ihm den Ball mustergültig vor. Sein Schuss war unhaltbar für Torhüter Lukas Kronthaler. Leider wurde das Spiel meiner Elf mit dem Gegentreffer nicht unbedingt besser, jedoch schaffte es auch das zweite Team von Kitzbühel nun nicht mehr entscheidend nach vorne zu spielen.

Bei einem perfekt gespielten Konter meiner Mannschaft gelang uns der viel umjubelte Ausgleichstreffer und somit auch das erste Tor in der Bezirksliga. Ernst Erlebach zeichnete sich als Torschütze in der 11. Spielminute aus. Mitte der ersten Halbzeit gab es eine dringend benötigte Trinkpause. Just nach dieser Pause dreht sich das Spiel auf unsere Seite. Wir gewannen mehr Zweikämpfe, trafen in den einzelnen Spiel-Situationen bessere Entscheidungen und waren einfach einen Tick schneller am Ball. Es gelang uns jedoch kein weiterer Treffer in der ersten Halbzeit, also ging es mit dem Unentschieden in die Kabine. In den Gesichtern meiner Spieler sah ich, wie intensiv diese erste Halbzeit für sie war.

Da ich eine tolle Ersatzbank hatte, brachte ich gleich zwei frische Kräfte in die Partie. Aleksandar Savanovic ersetze Daniel Nagraisalovic als 6er und Lajos Katona war im Sturm der Ersatz für Ernst Erlebach. Mit diesen beiden Spielern wurde unser Spiel noch mal stärker und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis wir den Führungstreffer erzielen würden. Als der gerade eingewechselte Lajos Katona im Strafraum gefoult wurde, übernahm der ebenfalls eingewechselte Aleksandar Savanovic die Verantwortung und versenkte den Ball zur Führung. Jetzt lief es bei uns richtig gut und man merkte einfach, wie fit meine Mannschaft war. Aber die Chancenauswertung blieb auch in der zweiten Partie der Bezirksliga Ost verbesserungswürdig. Kopfbälle nach Ecken, Schüsse aus der zweiten Reihe oder auch der ein oder Chip-Ball bei einem Freistoß brachten keinen Erfolg. Erst als sich Paul Hell auf der linken Seite mustergültig durchtankte und den Ball in die Mitte bugsierte wurde es richtig gefährlich, denn das Spielgerät kam nach einer Ablage zu unserem 10er Daniel Ortner welcher sich nicht zweimal bitten ließ und eiskalt zum 3:1 abschloss.

Leider verletzte sich Daniel Ortner bei einer Aktion wenige Minuten später schwer und musste ausgewechselt werden. Gute Besserung auf diesem Weg unserem Spielmacher. Für ihn kam Dominik Kahn in die Partie und auch Paul Hell verließ das Feld und er wurde von Florian Kropf ersetzt. Die beiden Jungs sollten, wenn nötig noch etwas für die Offensiv tun, gleichzeitig aber auch die Defensive stärken. Dies gelang ihnen auch und als ich in den letzten Minuten noch Marcel Hörhager für den starken Michael Garber ins Spiel brachte, schien der erste Dreier in der neuen Saison schon fast eingetütet. Zum Schluss gab es aber noch mal eine gute Aktion der Kitzbühler welche nur noch mit einem Foul von uns gestoppt werden konnte. Der fällige Freistoß konnte aber nicht im Tor untergebracht werden und so blieb es beim verdienten 3:1-Sieg. Herzliche Gratulation meiner Mannschaft, aber auch großen Respekt an die junge Truppe von Bernhard Prokopetz welcher uns einen tollen Fight geboten hat. Nun erwartet uns einer der Ligafavoriten in dieser Saison, der FC Wildschönau. Anstoß im Fritz-Mayr-Stadion ist am 26.08.2023 um 18:30 Uhr. Die SVG Uderns hofft wieder auf zahlreiche Unterstützer!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.