Keine Treffer zwischen Wildschönau und Uderns – acht Treffer zwischen den Kitz Juniors und Radfeld!

Details Montag, 28. August 2023 22:19

Aufsteiger SVG Uderns bleibt auch in der dritten Runde der Bezirksliga Ost ungeschlagen. Eine gute Partie gegen den FC Wildschonau, nur die Tore gehen ab. 0:0 nach neunzig Minuten. Acht Treffer hingegen in Wörgl – allerdings sehr einseitig verteilt. Die Kitz Juniors deklassieren SV Radfeld mit 8:0.

Gerechtes Remis zwischen Wildschönau und Uderns – leider ohne Tore!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Das Spiel begann mit einer zehnminütigen Verzögerung. Diese Verspätung war wohl auch den Witterungsbedingungen geschuldet, auf jeden Fall schienen sich die Gewitterzellen über Wildschönau mit Anpfiff wieder verzogen zu haben. Wir starteten äußerst motiviert in die Partie. Mit dem FC Wildschönau hatten wir einen Titelanwärter als Gegner, welcher zu Hause in den letzten Jahren stets überzeugen konnte. Nichtsdestotrotz wussten wir aber auch, dass die Truppe von Coach Christoph Margreiter noch in der Findungsphase war und wir eine gute Chance hatten, ihnen bei diesem Spiel Paroli zu bieten. Beide Mannschaften spielten sehr mutig, wobei mein Team in der ersten Halbzeit gefühlt mehr vom Spiel hatte und auch die feineren Kombinationen zeigte.

Bei der Heimelf wurde sehr oft der lange Ball als Angriffsmittel gewählt und diese Bälle konnten stets von uns geklärt werden. Meine Mannschaft kam durch Lajos Katona zur größten Chance, nach dem ein vermeintlich zu langer Flankenball noch zur Mitte geköpft wurde und unser Stürmer gut stand. Leider konnte der Heim-Torhüter noch klären. Es blieb beim 0:0 zur Pause, da auch Wildschönau trotz ihrer großen Spieler bei den Eckbällen nicht richtig zum Abschluss kam. In der Halbzeitpause motivierte ich meine Burschen bis auf die Haarwurzeln und wusste, dass wenn wir die Leistung der ersten Halbzeit über die vollen 90 Minuten bringen können, wir mit mehr als nur einem Punkt nach Hause fahren könnten.

Doch nach der Pause trumpfte Wildschönau auf. Schon der erste Angriff ging an die Querlatte und man merkte, dass nun mehr Feuer bei den Wildschönauern drinnen war. Doch wir konnten die vielen Druckphasen überstehen und kamen auch noch per Kopf von Thomas Klocker nach einem Eckball zu einer weiteren guten Chance. In den letzten Minuten drängte die Margreiter-Truppe auf das Siegtor, doch wir standen kompakt zusammen und wenn die Feldspieler überwunden waren, war immer noch unser hervorragender Tormann Lukas Kronthaler zur Stelle.

So auch in den letzten Minuten, als er ein ums andere Mal grandios parierte. So endete eine rassige Partie mit einem für beide Coaches gerechten Remis. Wir freuen uns somit weiterhin ungeschlagen zu sein, haben schon 5 Punkte aus den ersten 3 Partien geholt und können somit mit unserem Saisonstart sehr zu frieden sein. Nun geht es mit einem absoluten Saison-Highlight weiter. Das Heim-Derby am Freitag, dem 1.9.2023 um 20:00 Uhr gegen unseren Nachbarverein SV Ried/Kaltenbach. Die SVG Uderns hofft wie auch schon bei den ersten drei Begegnungen auf viele Unterstützer und natürlich auf einen Sieg der Heimelf.“

Kantersieg der Kitz Juniors gegen Radfeld

Alois Neumayr: „Runde drei der Bezirksliga Ost und FC Kitz Juniors, die auf Platz dreizehn mit einem Punkt stehen, treffen auf SV Radfeld, der noch punktelos ist.

In Halbzeit eins die Juniors sehr dominant am Weg und sie können schon in Minute zehn durch Sebastian Bachler in Führung gehen. Radfeld kommt zwar ab und zu nach vorne, bekommt die Bälle aber nicht wirklich gefährlich vor das Tor, ebenso bremsen viele Passfehler den Spielfluss. Die Juniors könnten schon 5:0 führen, bekommen aber die 100er nicht in den Kasten der Gäste. Schuld daran ist Adigüzel Ceylan, der Goalie der Gäste, der in Halbzeit eins viele Paraden zeigt. In Minute 45 und 45+1 können die Juniors auf 3:0 durch Rene Klaunzer und Sebastian Bachler erhöhen.In Halbzeit zwei kann die Dominanz der Juniors den Vorsprung ausbauen, Radfeld kommt zu keinen Möglichkeiten mehr und Kitzbühel kommt mit vielen Abschlüssen zu einem Torfestival! In Minute 58, 68, 70, 76 und 77 kann Kitzbühel treffen – 8:0 am Ende. Sebastian Bachler mit einem Viererpack und Simon Krenn mit einem Doppelpack. Die Juniors können das Spiel ganz klar und überlegen gewinnen und rücken auf Tabellenplatz sechs vor.“

