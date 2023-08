Christoph Hofer und Julian Tesar analysieren den Thriller zwischen den Wörgl Juniors und Tux

Details Montag, 28. August 2023 22:37

Ein unglaubliches Spiel in der dritten Runde der Bezirksliga Ost zwischen den SV Wörgl Juniors und dem FC Sparkasse Tux. Nach einer 4:1-Führung von Tux schaut es nach einer herben Pleite für die jungen Kicker aus Wörgl aus. Aber die Juniors machen Dampf und schaffen es fast noch einen Punkt zu holen. Tux gewinnt am Ende 4:3 und lacht als Aufsteiger nach drei Runden ohne Punkteverlust von der Tabellenspitze.

Aufholjagd leider nicht mit Punkten belohnt!

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Unsere Juniors kamen gut ins Spiel und gingen durch einen tollen Fernschuss von Valentin Weissbacher mit 1:0 in Führung. In Folge konnten wir die Führung allerdings nicht gut verwalten und so verteilten wir leider reihenweise Gastgeschenke an die gut eingespielten und kompakten Gäste aus Tux. Bis zur 31. Minute stand es somit 1:4 für die Gäste und man musste befürchten, dass unsere Juniors im zweiten Heimspiel dieser Saison eine regelrechte Abfuhr bekommen würden. Am Ende kam es allerdings ganz anders!

Nach der Pause sah man nämlich ein völlig anderes Bild. Unsere Jungs gaben einfach nicht auf und erkämpften sich in der zweiten Halbzeit Chance um Chance. Der groß aufspielende Armin Krepatz traf zum 2:4 und wenige Minuten später erzielte er durch ein absolutes Traumtor den Anschlusstreffer zum 3:4. Er dribbelte von der Mittellinie bis zum gegnerischen Tor und umspielte dabei fünf bis sechs Gegenspieler und knallte die Kugel dann unhaltbar für den Gäste-Goalie ins Netz. Leider wurde die tolle Leistung der Burschen in der zweiten Halbzeit dann doch nicht mit einem Punkt belohnt.

Alles in allem aber wieder eine gute Leistung der Wörgl Juniors auf die man aufbauen kann!“

In Summe verdienten Dreier über die Distanz gebracht!

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Die Voraussetzungen für das Spiel gegen die Wörgl Juniors waren alles andere als optimal. Kurz vor der Abfahrt in Tux erfuhren wir, dass das Spiel am Kunstrasen ausgetragen wird und bereits beim Aufwärmen verletzten sich zwei Spieler. So musste die Aufstellung kurz vor Spielbeginn nochmals geändert werden und es herrschte eine gewisse Unruhe.

So startete man dann auch in die Partie und nach wenigen Sekunden und zu passiven Abwehrverhalten konnte Wörgl, durch einen wunderschönen Distanzschuss mit 1:0 in Führung gehen. Wir rafften uns aber schnell auf und kamen besser ins Spiel. Einen Freistoß von Stock kann der Schlussmann der Juniors nur nach vorne abwehren und Tipotsch sorgte mit dem Nachschuss für den Ausgleich. Von nun an waren wir voll da und hatten die Kontrolle über das Geschehen. Pfister brachte uns nach dreizehn Minuten in Führung. In der 25. Wurde Grosser im Strafraum zu Fall gebracht und den fälligen Strafstoß verwandelte er selbst ganz souverän. Fünf Minuten später gab es einen indirekten Freistoß für uns. Eine ganz schwierige Entscheidung – konnte man aber so geben. Tesar brachte diesen nach Grosser Vorlage im Tor unter.

Auch nach der zweiten Halbzeit waren wir anfangs tonangebend und hatten Möglichkeiten auf das 5:1. Diese wurden leider nicht genutzt und das Spiel kippte nach dem 4:2 Anschlusstreffer total. Wörgl auf einmal extrem gefährlich und Tux komplett von der Rolle. So gelang es der Heimmannschaft aus ihrer Sicht auf 3:4 zu verkürzen. Dazu kam noch, dass unser Spieler Josef Geisler mit einem Cut ausgewechselt werden musste. Wir brachten das 4:3 Gott sei Dank irgendwie über die Zeit.

Fazit: Kompliment an die Mannschaft, die viele Rückschläge super wegsteckte und wieder einmal Moral bewies. Auch wenn es zum Schluss nochmals eng wurde, war es ein verdienter Auswärtssieg! Etwa fünfzig Tuxer Fans haben an einem verregneten Sonntag den Weg nach Wörgl auf sich genommen, um unsere Jungs zu unterstützen – unfassbar! Vielen Dank an jeden Einzelnen!

Nächsten Sonntag, dem 3.9.2023, um 17 Uhr sind die Juniors aus Kitzbühel bei uns im Tuxer Alpenstadion zu Gast. Wir freuen uns schon wieder auf eure Unterstützung!"

