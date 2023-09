Ried/Kaltenbach bekommt in Uderns das Runde nicht ins Eckige – Oberlangkampfen erkämpft Dreier gegen Aschau

Details Sonntag, 03. September 2023 12:25

Bereits vor dem Spiel am Sonntag steht fest, dass in der Bezirksliga Ost der FC Tux die Tabellenführung behalten wird. Der SV Fügen II verliert nämlich das Spitzenspiel in Niederndorf mit 2:5. Uderns setzt sich mit einem überraschend klaren 4:0 gegen den SV Ried/Kaltenbach auf Tabellenplatz zwei. Den Kontakt zur Tabellenspitze kann der SR Oberlangkampfen mit einem hart erkämpften 2:1 gegen den FC Aschau halten. Am Sonntag, dem 3.9.23, trifft Leader Tux um 17 Uhr zu Hause auf die Kitz Juniors.

Harter Fight zwischen Oberlangkampfen und Aschau

Stefan Fuchs, Trainer SR Oberlangkampfen: „Ein wirklich brutal harter Kampf um die drei Punkte. In der 14. Minute können wir nach einem langen Einwurf, der vom Gegner verlängert wird, durch Thomas Ortner in Führung gehen. Thomas trifft aus der Drehung. In der 33. Minute der Ausgleich der Gäste nach einem Schnittstellenpass. Unser Goalie kommt aus dem Kasten, aber Michael Eberharter bleibt Sieger. In der zweiten Halbzeit sind wir dann tiefer gestanden. Von der Toroutlinie aus unsere Führung durch Bujar Miftari in der 58. Minute – er macht das sehr abgeklärt. Die Gäste haben eine Möglichkeit. In der Nachspielzeit noch eine Rote Karte für die Gäste, der Freistoß von uns geht an die Querlatte. Vorher hatten wir auch schon Pech mit einem Stangentreffer. Es bleibt beim wichtigen 2:1 Erfolg für meine Mannschaft!“

Coach von Ried/Kaltenbach: „Klägliche Vorstellung vor dem Tor von Uderns!“

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Gutes Spiel meiner Mannschaft, aber klägliche Vorstellung vor dem Tor des Gegners. So nützt gutes Spiel nichts, wenn man die größten Chancen vergibt. Knackpunkt war das 2:0 für Uderns durch einen Kopfball von Thomas Klocker in der 66. Minute, der unglücklich ins Tor kullerte. Ernst Erlebach, Maximilian Mair und Christoph Tarnow sorgen am Ende für einen klaren 4:0 Erfolg von Uderns!“

