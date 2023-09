Remis zwischen Tux und den Kitz Juniors – Wörgl Juniors verlieren in Kössen klar!

Details Dienstag, 05. September 2023 02:15

Der FC Sparkasse Tux konnte in der vierten Runde der Bezirksliga Ost die Tabellenführung mit einem 1:1 gegen die FC Kitz Juniors verteidigen. Der FC Kössen macht einen großen Sprung in der Tabelle auf Platz sechs mit einem 4:0 Erfolg gegen die SV Wörgl Juniors.

Gerechtes Remis zwischen Tux und Kitz Juniors

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Sonntag fand zum Abschluss der 4. Runde in der Bezirksliga Ost das Spiel Tux gegen die Kitz Juniors statt.

Die spielstarken Gäste kamen gut in die Partie und hätten nach einer Topchance eigentlich in Führung gehen müssen. Wir waren etwas unsortiert und immer ein bis zwei Schritte zu spät. Nach fünfzehn Minuten musste unser Markus aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden. Wir bleiben derzeit vom Verletzungsteufel leider nicht verschont. Mittlerweile haben wir bereits vier Langzeitverletzte. Gute Besserung an alle! In der 22. Minute konnten wir uns endlich mal einen Ball im Pressing erobern. Oberlechner zog mit voller Wucht in den Strafraum und bediente Goalgetter Tipotsch perfekt. Dieser konnte zur 1:0 Führung einschieben. Kurz darauf hatte er nach einer Pfister Hereingabe das 2:0 am Fuß – setzte die Kugel aber am Tor vorbei.

Wir verabsäumten es nach der Halbzeit die Führung auszubauen. Chancen dazu hätten wir gehabt. So kam es, dass die Juniors in der 71. Minute den Ausgleich erzielten. Nach einem langen Einwurf möchte Schneeberger den Ball aus der Luft fangen, bekam dabei aber einen kleinen Rempler und ließ diesen im Anschluss aus. Nico Bachler konnte den Ball dann irgendwie über die Linie drücken. Man hätte meiner Meinung nach auch ein Foul an unseren Torhüter geben können. Im Anschluss war es ein Spiel auf Messers Schneide. Beide Mannschaften wollten sich nicht mit einem Punkt zufriedengeben. Wir konnten in den letzten Minuten durch einige Standards gefährlich werden. Bei einem Freistoß, welcher an die Latte knallte, fehlten nur wenige Zentimeter. So blieb es beim 1:1.

Fazit: Die Kitz Juniors waren über das gesamte Spiel sicherlich die spielstärkere Mannschaft, aber wir hatten die klareren Tormöglichkeiten. Somit ist das Unentschieden gerecht.

Bereits kommenden Freitag geht es für uns zum schwierigen Auswärtsspiel in die Wildschönau. Anpfiff ist zur Primetime um 20:30 Uhr. Wir freuen uns auf viele Tuxer Schlachtenbummler! Vielen Dank an alle Zuschauer, welche uns wieder lautstark unterstützten!"

Kössen gelingt der zweite volle Erfolg gegen Wörgl Juniors

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Leider nichts zu holen gab es diesmal für unsere Juniors beim Auswärtsspiel in Kössen. In der ersten Halbzeit konnte man das Spiel noch sehr ausgeglichen halten und wir gerieten nach dem Vergeben von zwei Topchancen in der 31. Minute in Rückstand durch einen Treffer von Toni Dilber.

Nach der Pause war unsere Mannschaft dann leider nicht mehr so kompakt wie in der ersten Halbzeit und die Gäste aus Kössen konnten durch einen Doppelschlag in der 62. und 65. Minute die Führung durch Treffer von Toni Dilber und Christian Gründler auf 3:0 ausbauen. Danach gelang uns leider nicht mehr viel und Kössen erzielte in der Nachspielzeit noch das vierte Tor durch Johannes Hörfarter.

Insgesamt diesmal eine verdiente Niederlage für unsere Juniors, die uns aber sicher nicht aus der Bahn werfen wird!“

