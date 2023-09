Niederndorf hält mit Sieg in Stans Kontakt zur Spitze – Radfeld gewinnt in Ried im Zillertal

Details Montag, 11. September 2023 01:36

Nach der fünften Runde der Bezirksliga Ost trennen die Top-4 nur ein Punkt. Der FC Tux hält mit einer Nullnummer in Wildschönau die Tabellenspitze, Uderns schließt mit einem 2:2 Erfolg in Fügen punktemäßig auf. Oberlangkampfen macht mit einem 7:1 bei den Wörgl Juniors einen Sprung auf Platz drei und auch der SV Niederndorf kommt Tux bis auf einen Punkt nahe. Das 3:1 beim SV Darbo Stans kann aber erst in den letzten Minuten der Partie eingetütet werden. Schwierige Situation für den SV Ried/Kaltenbach am Tabellenende. Im Abschluss klappt es nicht, 1:2 Heimniederlage gegen den SV Radfeld.

Niederndorf holt sich im Finish den Dreier in Stans

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Nach der ersten Hälfte hätten wir schon mit 3:0 führen müssen. Aber es ging mit 0:0 in die Pause. Die Bedingungen in der ersten Hälfte durch die hohen Temperaturen aber sicherlich grenzwertig. In der 60. Minute kommt es dann noch dicker, die Heimelf geht durch Elias Schwarz mit 1:0 in Führung. Aber meine Mander haben es dann sehr gut gemacht und in den letzten fünfzehn Minuten einen Dreier geholt. Maximilian Hatter und Daniel Schuster mit einem Doppelschlag in der 75. und 76. Minute drehen zunächst das Spiel. In der vorletzten Minute das 3:1 durch Armin Ahmetak. Es schaut gut aus, wir liegen nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer!“

Ried/Kaltenbach scheitert gegen Radfeld wieder am Abschluss

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Wieder dasselbe! Neunzig Minuten Spiel dominiert, wir können aber die größten Chancen nicht nutzen. Sogar Elfmeter werden verschossen! Radfeld führt zur Pause mit 2:0 durch Treffer von Daniel Hintner und Berke Zorlu. Wir können in der 74. Minute nur mehr durch Florian Klocker auf 1:2 verkürzen. Wenn man bei uns auf das Tor schießt, geht der Ball hinein. Schwierige Situation momentan!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.