Niederndorf gelingt gegen Aschau nur ein Punkt – Tux baut mit Sieg gegen Ried/Kaltenbach Tabellenführung aus!

Details Montag, 18. September 2023 13:30

Der große Sieger der sechsten Runde der Bezirksliga Ost ist der FC Sparkasse Tux. In einem dramatischen Spiel kann SV Ried/Kaltenbach mit 4:2 bezwungen werden. Die Verfolger lassen zum Großteil Punkte liegen. Uderns unterliegt zu Hause Stans 1:2, Niederndorf gelingt nur ein 1:1 gegen den FC ING-B Aschau. Nur die Kitz Juniors können mit einem 2.1 bei den Wörgl Juniors voll punkten. Tux hat nun drei Punkte Vorsprung auf Uderns, Niederndorf, die Kitz Juniors und Oberlangkampfen, die gegen Wacker Alpbach 1:1 spielen.

Tux dreht 0:2 gegen Ried/Kaltenbach!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Samstag bestritten wir unser erstes Zillertalderby in dieser Saison. Wenn man die Tabelle betrachtet, waren wir der klare Favorit, aber wir wussten, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird.

Bereits nach 47 Sekunden zappelte Ball in unserem Kasten. David Kröll wird nach einem Eckball sträflich alleine gelassen und nickte zur 1:0 Führung für die Gäste ein. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel mit vielen langen Bällen auf beiden Seiten. In der 25. Minute erhöhten die Gäste, wieder nach einem Eckball auf 2:0. Es schien als würde alles gegen uns laufen. Kurz vor der Pause dann der Knackpunkt in diesem Spiel. Kröll ging viel zu hart in einen Zweikampf und die Gemüter wurden erhitzt. Unser Trainer Rausch wurde sehr emotional und erhielt daraufhin die Ampelkarte. Nur wenige Sekunden später konnten wir nach einem Freistoß, welchen der Torwart nicht sicher fing, durch Tipotsch den Anschlusstreffer erzielen.

Nach der Halbzeit waren wir voll in der Partie und gingen auch mit der nötigen Entschlossenheit in die Zweikämpfe. Die größte Chance auf den Ausgleich vergab Grosser. Es dauerte bis zur 70. Minute, bis wir durch Kreidl den Ausgleich erzielten. In der 78. Minute Ekstase pur im Tuxer Alpenstadion. Einen langen Freistoß konnte Oberlechner mit dem Hinterkopf im Tor versenken und lies damit die knapp 450 Zuschauer jubeln. Nach einem Foul von Luxner, der dafür seine 2. Gelbe Karte in diesem Spiel sah und somit den Platz verlassen musste, machte Kreidl mit seinem 2. Tor in diesem Spiel den Deckel drauf.

In letzten Minuten probierte Ried/Kaltenbach noch einmal ranzukommen, aber außer zwei gefährliche Distanzschüsse schaute nicht mehr viel dabei raus. Tux spielte die Partie konzentriert zu Ende.

Fazit: Ein dramatisches Spiel im Tuxer Alpenstadion, was wirklich alles zu bieten hatte. Unsere Mannschaft kämpfte sich nach frühem Rückstand zurück und konnte das Spiel noch drehen. Wahnsinn!

Vielen Dank an unsere Fans, welche für eine extrem geile Stimmung sorgten und uns somit den nötigen Push gaben, um das Comeback zu schaffen. DANKE!“

Am Samstag, dem 23.9.2023 um 17:30 Uhr, erwartet uns in Fügen das nächste Derby! Aufgrund der wirklich prekären Kadersituation benötigen wir wieder jeden Fan, welcher uns lautstark supportet."

Coach von Niederndorf nach Remis gegen Aschau: „Wir haben uns mehr vorgenommen!“

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Das Ergebnis geht meiner Meinung nach so in Ordnung. Meine Mannschaft ist zwar mit einem 1:0 in die Pause gegangen - Torschütze war Haris Rizvanovic - zu diesem Zeitpunkt hätte der FC Aschau aber auch führen können.

In den zweiten 45. Minuten ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Höhepunkten bis auf den Ausgleich von Aschau: das 1:1 von Benjamin Leitner in der 69. Minute war wirklich sehenswert.

Wir haben uns mehr vorgenommen und wollten das Spiel vor eigenem Publikum unbedingt gewinnen. Leider haben wir uns durch eigene Disziplinlosigkeiten aus dem Rhythmus gebracht und somit sind wir eigentlich nie richtig ins Spiel gekommen: selbst schuld, daraus müssen wir lernen!“

