Oberlangkampfen und Kitz Juniors feiern Kantersiege gegen Wörgl Juniors bzw. Kössen

Details Dienstag, 12. September 2023 01:58

Nach der 5. Runde der Bezirksliga Ost ist es an der Tabellenspitze enger geworden. Leader Tux mit einer Nullnummer in Wildschönau, die Verfolger gewinnen. Uderns mit 2:1 in Fügen, Oberlangkampfen mit 7:1 bei den Wörgl Juniors. Auch die FC Kitz Juniors kommen bis auf drei Punkte an die Tabellenspitze heran – 6:2 im Derby gegen Kössen.

Kitz Juniors mit weiterem Torspektakel im Derby gegen Kössen

Alois Neumayr: „Runde fünf der Bezirksliga Ost und ebenso das Bezirksderby in Kitzbühel! Der FC Kitz Juniors empfängt den FC Kössen.Kitzbühel kommt sofort stark ins Spiel und lässt Kössen kaum Chancen, in Minute 22 dann das Pech für Kössen. Sebastian Almberger mit der Flanke von rechts in die Mitte, wo Toni Dilber von Kössen diesen in das eigene Tor befördert. Minute 30 erneut Sebastian Almberger, der in diesem Spiel gute Möglichkeiten freispielen konnte, mit der Vorlage auf Noah Bachler – 2:0. Kössen versucht weiterhin im Spiel zu bleiben, Chancen sind da, doch die Abwehr von Kitzbühel hält hinten gut Stand. Minute 34 ein long shot von Noah Bachler, der somit sein zweites Tor in diesem Spiel macht. Und Kitzbühel jubelt weiter, denn kurz vor der Halbzeit kann zwar die Abwehr einen Schuss blocken, doch Sebastian Bachler erhöht im Nachschuss auf 4:0.Kitzbühel macht in Hälfte zwei da weiter, wo man in Minute 45 aufgehört hat. 5:0 durch Sebastian Bachler. Kitzbühel nimmt in der Abwehr dann die Wechsel vor, bringt junge Spieler, die Erfahrung sammeln sollen und dadurch gibt es auch ein paar Abwehrfehler. Toni Dilber kann zum 5:1 einschieben. Knapp neun Minuten später das 6:1 für Kitzbühel durch Simon Krenn. Kössen aber trotzdem mit starker Moral und in der 85. Minute das 6:2 durch Johannes Egger, der erst sechs Minuten zuvor eingewechselt wurde. Somit gewinnen die Juniors mit 6:2 und können sich über das zweite Torspektakel dieser Saison freuen!“

Klarer Erfolg von Oberlangkampfen bei den Wörgl Juniors!

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Für unsere Juniors gab es an diesem Wochenende eine klare Niederlage! Während man sich in der ersten Hälfte noch gegen stark aufspielende Gäste sehr gut zur Wehr setzte und zwischenzeitlich sogar den Ausgleich erzielen konnte, brach man dann in der zweiten Hälfte doch recht stark ein und konnte dem immer größer werdenden Druck der Gäste nicht mehr standhalten. Alles in allem eine verdiente Niederlage die man allerdings auch um ein, zwei Tore niedriger hätte gestalten können. Der Fokus gilt nun dem nächsten Spiel, einem Heimspiel gegen die FC Kitz Juniors!“

Stefan Fuchs, Trainer SR Oberlangkampfen: „Wir starten gut in das Spiel, sind von Anfang an überlegen und gehen auch schnell in Führung. Einen Stanglpass von Ortner Thomas verwandelt unser Kapitän Bujar Miftari zum 1:0. Im Gegenzug sind wir dann ein bisschen zu weit weg von unseren Gegner, ein schöner Heber überwindet unsere Abwehr und diese Vorlage wird souverän zum Ausgleich verwandelt. Wir bleiben aber weiterhin dominant und erarbeiten uns noch einige Chancen zur Führung. Miftari trifft die Querlatte, Ortner köpft den Ball an die Stange. Auch ein klarer Elfmeter wurde uns verweigert. Wörgl kam zu keiner weiteren Chance und so ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit zeigten wir von Beginn an, wer dieses Spiel gewinnen wird. Beschta Patrick erzielte in der 47. Minute das 2:1 und ab da spielten wir nur mehr auf ein Tor. Beschta Patrick mit zwei weiteren Toren, Bujar Miftari, Thomas Ortner und Fabian Obexer stellten den Endstand von 7:1 her.

Fazit: dominanter Auftritt meiner Mannschaft über 90 Minuten. In der ersten Hälfte sind wir noch fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen, in der zweiten Hälfte waren wir dann effizienter. Absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft, auch in dieser Höhe!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.