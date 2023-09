Kitz Juniors halten mit Sieg in Wörgl Kontakt zur Tabellenspitze – Oberlangkampfen und Alpbach mit mäßiger Vorstellung

Details Dienstag, 19. September 2023 00:30

Nach der sechsten Runde der Bezirksliga Ost gibt es vier Mannschaften, denen drei Punkte auf Leader Tux fehlen. SR Oberlangkampfen hätte näher herankommen können, erreicht aber in einer schwachen Partie gegen den FC Wacker Alpbach nur ein 1:1. Die Wörgl Juniors stärker als in der Vorwoche, gegen die FC Kitz Juniors gibt es aber trotzdem eine 1:2 Niederlage. Uderns, Niederndorf, die Kitz Juniors und Oberlangkampfen haben damit Tux weiter auf Schlagdistanz. Bereits am Samstag, dem 23.9.23 um 13:30 Uhr, der große Schlager zwischen den Kitz Juniors und Oberlangkampfen, Leader Tux spielt um 17:30 Uhr in Fügen.

Coach von Oberlangkampfen nach Remis gegen Alpbach: „Wir hatten uns mehr vorgenommen!“

Stefan Fuchs, Trainer SR Oberlangkampfen: „Wir kamen sehr gut ins Spiel und gingen bereits in der 6. Minute durch Bujar Miftari in Führung. Im Anschluss waren wir weiterhin die bessere Mannschaft, wir erspielten uns aber nur wenig Chancen. Alpbach kam in dieser Phase zu keiner Chance. Durch eine Fehlerkette von uns kam Alpbach zu ihrer ersten Chance, welche auch durch Gerhard Bletzacher in der 27. Minute zum Ausgleich verwandelt werden konnte. Bis zur Halbzeit passierte nichts mehr.

Die zweite Halbzeit war dann von beiden Mannschaften kein gutes Spiel mehr, die Abwehrreihen ließen nicht mehr viel zu. Die gefährlichste Aktion war ein Freistoß von Bujar Miftari, welchen der Tormann nur kurz abprallen lassen konnte, jedoch war Beschta Patrick etwas überrascht und konnte den Abpraller nicht im Tor unterbringen.

Fazit: schwaches Spiel über neunzig Minuten von meiner Mannschaft. Wir hatten uns mehr vorgenommen!“

Deutlich bessere Leistung der Wörgl Juniors gegen die Kitz Juniors als in der Vorwoche

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Nach der hohen Niederlage in der letzten Woche gegen Oberlangkampfen konnten sich unsere Juniors diese Woche wieder in verbesserter Form präsentieren. Zu Gast waren diesmal der FC Kitz Juniors.

Die Gäste konnten ja in den letzten Wochen absolut tolle Ergebnisse erzielen und so war eine Niederlage eigentlich vorprogrammiert. Trotzdem hielten unsere Jungs super dagegen und wir konnten durch Eskah Alijbarah sogar in der 17. Minute mit 1:0 in Führung gehen.

Über die ganze Dauer des Spieles waren die Gäste allerdings spielerisch wie erwartet stärker und so konnten die Gäste auch verdient mit 2:1 in Führung gehen und bestimmten auch in der zweiten Halbzeit das Spiel. Die Tore für die Gäste hat Sebastian Bachler erzielt.

Unsere Burschen kämpften aufopferungsvoll bis zum Schluss und in der Nachspielzeit hatte man nach einer Freistoßflanke von Esen sogar noch die Riesenchance zum Ausgleich. Insgesamt aber wieder eine deutlich bessere Leistung als in der letzten Woche!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.