Stans gelingt überzeugender Kantersieg gegen Radfeld – Torspektakel zwischen Wildschönau und den Wörgl Juniors

Details Montag, 25. September 2023 14:07

Ein harter Brocken ist die Bezirksliga Ost für das blutjunge Team der Wörgl Juniors. Trotzdem konnte man in der 7. Runde beim FC Wildschönau lange gut mithalten, verlor aber im Finish mit 3:6. Der SV Darbo Stans meldet sich nach etwas durchwachsenem Start in die Saison zurück – 7:0 gegen den SV Radfeld. Die Partie zwischen Fügen II und Leader Tux kann erst am 26.9.23 um 20 Uhr gespielt werden. Ein Satz in der Tabelle nach oben auf Platz zwei gelang Oberlangkampfen mit einem 3:2 Erfolg bei den Kitz Juniors.

Stans lässt es gegen Radfeld krachen

Hami Karahasanoglu, SV Darbo Stans: „Am vergangenen Spieltag erlebten die Fans ein wahres Fußballfest, als unsere Mannschaft einen überzeugenden Kantersieg gegen Radfeld feierte. Von Anfang an zeigten wir ein sehr starkes Spiel gegen die Mannschaft aus Radfeld. Schon früh in der Partie brachte Schwarz Elias nach einem Eckball von mir per Kopf unser Team in Führung, und wir dominierten das Spielgeschehen. Radfeld hatte zwar zweimal Pech mit dem Aluminium, aber unsere starke Defensive hielt stand.

Dann folgten beeindruckende Kombinationen und weitere Tore von Christian Landl und Schwarz Thomas, die unser Team weiter in Führung brachten. Schwarz Thomas sorgte auf seiner Seite für viele offensive Aktionen. Er machte der gegnerischen Defensive das Leben sehr schwer. Die erste Halbzeit endete mit einem klaren Vorsprung von 3:0 für uns. Die Führung hätte auch höher ausfallen können, doch der gegnerische Torhüter parierte mehrmals.

In der zweiten Halbzeit ging es genauso stark weiter. Christian Landl und Fabian Wörndle, die beide ein hervorragendes Spiel absolvierten, trugen sich erneut in die Torschützenliste ein. Der eingewechselte Florian Essl sorgte für viel Wirbel in der Offensive. Wir hatten einige vergebene Chancen, aber unsere Mannschaft blieb konzentriert und spielte weiterhin überlegen. Ein Elfmeter-Tor von mir und ein Freistoßtreffer in der 94. Minute rundeten unseren eindrucksvollen Sieg im Ausmaß von 7:0 ab. Die Fans jubelten über das starke Spiel unserer Mannschaft, die an diesem Tag einfach nicht zu stoppen war.

Insgesamt war es ein großartiger Tag für unser Team, der nicht nur durch den Sieg, sondern auch durch die beeindruckende Leistung unserer Spieler geprägt war. Zudem war dies der erste Heimsieg in dieser Saison. Wir freuen uns auf das Topspiel nächste Woche gegen den FC Tux und hoffen, dass dieser positive Trend auch gegen Tux anhält!“

Blutjunge Elf von Wörgl unterliegt in Wildschönau

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Die Anfangsphase des Spieles gestaltete sich extrem schwierig! Die Wildschönauer begannen sehr stark und wir hatten Glück, dass wir nicht schon mit zwei oder drei Toren in Rückstand gerieten. Mit einem 1:0 Rückstand nach zwanzig Minuten durch einen Treffer von Lukas Rangger waren wir noch gut bedient. Danach wendete sich allerdings das Blatt! Unsere extrem junge Mannschaft konnte durch Drilon Miftari ausgleichen und dann in Hälfte zwei gleich zweimal in Führung gehen.

In der 58. Minute das 2:1 für uns durch Akin Ciftci, Andreas Klingler gleicht für Wildschönau aus. In der 70. Minute das 3:2 für unsere Elf durch Mudar Mahfud, Mathhias Angerer gleicht zwei Minuten später auf 3:3 aus. In der Schlussphase des Spieles konnten die Wildschönauer das Spiel allerdings noch drehen. Lukas Rangger und ein Doppelpack von Lucas Thaler brachten eine 3:6 Niederlage. Besonders bitter für unsere Burschen ist die Tatsache, dass der Ausgleichstreffer und der Führungstreffer der Heimmannschaft aus extrem abseitsverdächtiger Position gefallen sind. Alles in allem bleibt allerdings zu erwähnen, dass es sich bei unserem Team um die wohl jüngste Kampfmannschaft des SV Wörgl aller Zeiten handelte. Wir hatten heute in der Startelf ein Durchschnittsalter von 17,2 Jahren. Der Älteste war Tormann Matteo Mitterer mit neunzehn Jahren - das sagt wohl alles aus! Wir werden jetzt auf jeden Fall mit unseren Jungs weitermachen, auch wenn die Bezirksliga sicher für diese ganz jungen Burschen ein extrem harter Brocken ist.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.