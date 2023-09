Niederndorf holt vor dem Schlager gegen Oberlangkampfen Punkt in Alpbach

Details Dienstag, 26. September 2023 01:36

Leader Tux kann das Spiel der 7. Runde der Bezirksliga Ost in Fügen wetterbedingt erst am 26. September 2023 (Ankick 20 Uhr) austragen. Trotzdem hat Tux die Poleposition behalten, den Verfolger SV Niederndorf holt beim FC Wacker Alpbach nur ein 1:1. Der Fokus liegt nun auf das Spitzenspiel der 8. Runde. Die Nummer zwei Oberlangkampfen empfängt am 30. September 2023 um 19:30 Uhr die Kicker von Niederndorf.

„Wir nehmen den Punkt mit und freuen uns auf das Duell gegen OLKA!“

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Die Vorfreude auf das Spiel in Alpbach ist immer überschaubar: Der kleine Platz und der in die Jahre gekommene Kunstrasen lassen eigentlich wenig zu, Kampf um jeden Zentimeter ist angesagt. In der ersten Halbzeit ist das Spiel noch ausgeglichen. Wir konnten in der 40. Minute durch Daniel Schuster per Strafstoß in Führung gehen.

In der zweiten Halbzeit war meine Mannschaft dann spielbestimmend und hatte bei zwei Lattenknallern durch Max Hatter und Marcel Achrainer innerhalb von dreißig Sekunden ein wenig Pech. Alpbach ist in der 49. Minute durch Michael Margreiter der Ausgleich gelungen.

Wir nehmen den Punkt gerne mit, in Alpbach werden noch einige Mannschaft ihre Schwierigkeiten haben.

Jetzt liegt der Fokus ganz auf den kommendenSamstag und dem Spiel gegen den SR OLKA! Zweiter gegen Dritter, wir sind bereit und freuen uns darauf!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.