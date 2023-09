Sorgenfalten in Tux nach Niederlage im Nachtrag in Fügen

Details Freitag, 29. September 2023 00:35

In der Bezirksliga Ost haben nun alle Mannschaften sieben Spiele absolviert. Die Nachtragspartie am 26. September 2023 konnte der SV Fügen II gegen den Tabellenführer FC Sparkasse Tux mit 3:1 gewinnen. Tux behält zwar punktgleich mit Oberlangkampfen die Tabellenführung, aber die vielen verletzungsbedingten Ausfälle gehen an die Substanz der Mannschaft. Der Druck in der Tabelle von unten wird immer größer. Die Top-4 trennen zwei Punkte, die Top-9 vier Punkte. Hochspannung in den kommenden Runden bis zur Winterpause garantiert! Kössen gegen Fügen II, Tux gegen Stans und Oberlangkampfen gegen Niederndorf sind die großen Schlager am kommenden letzten Septemberwochenende.

Es hilft aber nichts, wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Nach der überraschenden Spielabsage am Samstag fand bereits am Dienstag, dem 26.9.23 das Nachtragsspiel in Fügen statt. Mit einem sehr überschaubaren Kader gingen wir in dieses so schwierige Auswärtsspiel und machten es in Halbzeit eins wirklich hervorragend. Tux ließ die technisch begnadeten Kicker aus Fügen bis zur Mittellinie viel Platz und war aber dann immer nah dran. So konnte sich Fügen in Halbzeit eins keine nennenswerte Torchance erspielen. Wir gingen in Minute neun durch Stefan Tipotsch mit 1:0 in Führung. Leider wurde uns ein glasklarer Elfmeter im Anschluss verwehrt und so ging es mit der knappen Führung in die Kabinen.

Nach der Pause zog Fügen das Tempo nochmals an und kommt mit der ersten Gelegenheit durch Fabio Tomsic zum Ausgleichstreffer. Man sah förmlich, wie die Kräfte bei uns immer weniger wurden und Fügen drückte auf die Führung. In Minute 74 drehte Augustin Delic die Partie per Kopf. Darauffolgend schmissen wir alles nach vorne und Fügen kam zu unzähligen Konterchancen. Eine davon verwerteten sie durch Filip Tepic zum 3:1 Endstand.

Fazit: Verdienter Erfolg der Heimmannschaft. Für uns wird es in den kommenden Wochen extrem schwierig. Leider fallen die vielen Ausfälle langsam doch schwer ins Gewicht. Es hilft aber nichts, wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen weiter Vollgas geben. Jetzt erst recht!

Am Samstag, dem 30. September 2023, wartet mit dem Heimspiel gegen Stans ein richtiger Brocken auf uns! Wir freuen uns schon auf den Support unserer einzigartigen Fans! Danke, dass Ihr uns immer unterstützt!“

