Oberlangkampfen trotz Remis gegen Niederndorf Tabellenführer – Wörgl Juniors jubeln über Dreier gegen Ried/Kaltenbach

Details Montag, 02. Oktober 2023 14:17

Ganz bitterer letzter Septembertag für den FC Tux – eine 1:0 Heimniederlage gegen Stans in der achten Runde der Bezirksliga Ost. Tux fällt auf Platz vier zurück und dem SR Oberlangkampfen genügt ein 1:1 im zweiten Spitzenspiel gegen den SV Niederndorf für die Tabellenführung. Uderns entert mit einem 3:0 gegen Alpbach Tabellenplatz zwei und die Kitz Juniors neu auf Platz drei nach einem 3:1 gegen Wildschönau. Im Kellerduell setzen sich die SV Wörgl Juniors gegen eine spielerisch stärkere Elf von Ried/Kaltenbach mit 2:1 durch. Das Problem von Ried war der erfolgreiche Abschluss.

Ried/Kaltenbach vergibt Topchancen – Wörgl Juniors holen Dreier!

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Toller Sieg unserer Juniors gegen den SV Ried/ Kaltenbach. Von Beginn an ein typisches Spiel im Abstiegskampf! Beide Teams versuchen in der Defensive gut zu stehen, trotzdem kommen beide Seiten zu Torchancen

Das erste Tor des Tages gelingt Danijel Kostacevic aus einem Gestocher im Strafraum der Gäste. Postwendend folgt allerdings der Ausgleich der Gäste nach einer unglücklichen Abwehr unseres ansonsten sehr starken Tormannes Tony Volkheimer trifft Lorenz Schöser für die Gäste in der 26. Minute. Bis zur Pause hatten dann die Gäste auch noch die eine oder andere Möglichkeit, in Führung zu gehen. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Nach der Pause ein unverändertes Spiel. Die Gastmannschaft leicht überlegen mit einigen sehr guten Torchancen. Das Tor allerdings gelingt wiederum unserer Mannschaft nach einem Abstauber von Danilo Vranesevic. In der Folge drückten die Gäste auf den Ausgleich, aber unsere Mannschaft war im Konter stets gefährlich und hätte auch auf 3:1 erhöhen können. Leider wurden zwei sehr gute Chancen vergeben. Zuletzt war es natürlich auch ein glücklicher Sieg, da der SV Ried Kaltenbach vor allem in der zweiten Halbzeit sicherlich mehrere Topchancen vergeben hat.

Es freut uns natürlich ganz besonders für unsere ganz junge Truppe, dass wir nun auch wieder einmal einen Dreier einfahren konnten!“

Niederndorf holt Punkt in Oberlngkampfen

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Unsere Fans haben bis zum Schluss an uns geglaubt und uns nach vorne getrieben – sensationell!

Die ersten 45 Minuten sind relativ ausgeglichen – eine Topchance durch Armin Ahmetak per Kopf fischt OLKA-Goali Thomas Gründhammer sensationell aus dem Winkel! Die zweite Hälfte gehört zu Beginn dem SR OLKA – das Tor durch Bujar Miftari eine Folge daraus. Meine Jungs geben aber nie auf und sind auch in diesem Spiel zurückgekommen: „Rudi“ Omeragic erzielt in der 83. Minute den Ausgleich.

Beeindruckend waren an diesem Abend die vielen mitgereisten Fans. So einen Jubel wie beim Ausgleich habe ich schon lange nicht mehr erlebt, unglaublich!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.