Julian Tesar und Hami Karahasanoglu analysieren den Kantersieg von Stans in Tux

Eine Entschuldigung bei den Fans des FC Sparkasse Tux, die der Mannschaft wieder Mut gemacht haben. Das 9:1 des SV Darbo Stans beim Tabellenfüher FC Sparkasse Tux hat auch den Tabellenstand der Bezirksliga Ost ordentlich durchgewirbelt. Die Top-8 trennen nun zwei Punkte nach acht Runden. Neuer Tabellenführer ist Oberlangkampfen, Uderns, die Kitz Juniors, Tux und Stans liegen einen Punkt dahinter.

Gebrauchter Tag!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Samstag trafen wir im Tuxer Alpenstadion auf den großen Titelfavorit aus Stans. Vorneweg: Es war ein absolut gebrauchter Tag für unsere Jungs.

Stans war von Beginn an tonangebend und hatte auch schon nach wenigen Minuten die große Chance auf die Führung. Diese gelang ihnen nach zehn Minuten durch einen Distanzschuss. Leider hatten wir überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel und so war das Spiel zur Pause schon entschieden. Auch nach Wiederanpfiff dasselbe Bild. Stans klar besser und Tux ohne Entlastung nach vorne.

Am Ende stand ein 1:9 auf der Anzeigetafel. Den Ehrentreffer erzielte unser Torjäger Tipotsch.

Fazit: Gratulation an die Gäste für diese meisterliche Vorstellung. Es gelang ihnen an diesem Tag so gut wie alles und somit ist der Sieg auch in dieser Höhe verdient. Wir zeigten überhaupt keine Gegenwehr und waren immer mindestens ein bis zwei Schritte zu spät. Man merkt im Moment leider, dass wir seit geraumer Zeit kein richtiges Training hatten. Wir werden aber gemeinsam und gestärkt aus dieser schwierigen Phase rauskommen – davon sind wir überzeugt!

Am Ende möchten wir uns noch bei unseren Fans für diese katastrophale Darbietung entschuldigen. Danke, dass ihr uns dennoch über 90 Minuten unterstützt und nach dem Spiel Mut zugesprochen habt! Am Freitag geht es in Aschau weiter und das wird mit Sicherheit keine leichtere Aufgabe."

Auch in dieser Höhe verdient!

Hami Karahasanoglu, SV Darbo Stans: „Unsere KM präsentiert sich in Tux in Torlaune und siegt auch in dieser Höhe absolut verdient.

Man erwartete ein sehr schweres Auswärtsspiel beim Tabellenführer in Tux, doch unsere KM übernahm von Beginn an das Kommando, bereits in Minute 2 spielt Sandro Essl einen Querpass, den Mair verwerten hätte müssen, doch der ansonsten starke Schiedsrichter übersieht das klare Foul und gibt keinen Strafstoß. Trotzdem spielen wir weiter nach vorne. Unzählige tolle Ballstaffeten und viele Chancen prägen das Spiel. Es spielt nur eine Mannschaft und so ist es nicht verwunderlich, dass sich Hami Karahasanoglu in Minute 11 mit einem herrlichen Schuss vom 16ner zur 1:0 Führung einträgt. Nur zehn Minuten später legt unser Team nach toller Vorarbeit von Wörndle Fabian nach. Das Tor erzielte Thomas Schwarz. Das 3:0 ein satter Schuss von Sandro Essl. Mit dem 4:0 abermals durch Karahasanoglu nach toller Ballstaffete über mehrere Stationen war das Spiel entschieden.

In der Halbzeit schwor sich unsere Mannschaft ein und wollte genau so weitermachen, wie sie aufgehört hatte. Dies gelang. Nach nur wenigen Sekunden legte abermals Wörndls quer und unser Torjäger Landl Christian stand goldrichtig. 5:0 nach 46 Minuten. Der Anschlusstreffer der Gäste fiel nach einem Freistoß, der unglücklich abgefälscht wurde. Der Stürmer war wohl gleiche Höhe und unsere Abwehr, die rund um Gasteiger und Schwarz erneut einen super Job ablieferte, war das einzige Mal geschlagen. Der Gegentreffer schockte uns nicht und die Antwort folgte prompt. Wieder war es eine feine Kombination über die Mittelfeldachse Essl, Mair und Karahasanoglu, ehe der Querpass zur Mitte von Thomas Schwarz verwertet wurde. In dieser Tonart und auch nach 5 Wechseln (zwischen Minute 60 und 80 kamen für Keiler, Mair, Wörndle, Schwarz und Landl Andreas mit Marzell, Obrist, Stauder, Widner und Hellbert frische Kräfte) ohne Leistungsverlust weiter. Armin Obrist erzielte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack, auch wenn man sein erstes Tor womöglich auch als Eigentor hätte zählen können. Nach feiner Vorarbeit von Karahasanoglu erzielte Elias Schwarz sein 3. Saisontor und somit zum Endstand von 1-9.

Fazit: eine extrem starke Leistung, die sich auch in den Toren widerspiegelte. Unsere Mannschaft verabsäumte es jedoch noch konsequenter und zielstrebiger vor dem Tor zu agieren. Mit ca 80% Ballbesitz und einem sehr dominanten Spiel war der Kantersieg jedoch nie in Gefahr. Trotz des hohen Rückstandes machten die Tuxer Kids eine sensationelle Stimmung, vielen Dank dafür. Auch auf die fairen Gratulationen sowohl der Mannschaft als auch der gegnerischen Fans möchten wir aufmerksam machen, beide verabschiedeten unser Team zurecht mit Applaus. Unser "Travelling Fans" waren wie immer eine Macht. Vielen Dank für eure Unterstützung bei dieser weiten Auswärtsfahrt. Unser Mannschaft arbeitet sich in der Tabelle stetig nach vorne und hofft auf zahlreiche Unterstützung gegen Kössen am nächsten Samstag. Anschließend findet das Oktoberfest statt!! Pauschallob an die ganze Mannschaft plus Betreuer und wir hoffen, dass wir diese Leistung in gut einer Woche bestätigen können.“

