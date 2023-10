Fügen II mit dominanter Vorstellung gegen die Wörgl Juniors

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:34

Führungswechsel nach der neunten Runde der Bezirksliga Ost. Bevor die Spiele angepfiffen wurden, war zwei Drittel der Liga nur durch wenige Punkte getrennt. Der SV Stans hat sich an die Tabellenspitze mit einem 3:0 gegen den FC Kössen geschossen. Oberlangkampfen kann in Wildschönau nämlich nur ein 1:1 holen und verliert die Poleposition. Um drei Plätze nach oben geht es auch für Niederndorf – Platz drei nach einem 3:0 im Spitzenspiel gegen Uderns. Der SV Fügen II bleibt im Rennen um Titel und Aufstieg – ein klares 5:0 gegen die Wörgl Juniors. Es bleibt aber weiter extrem eng. Platz eins und acht trennen nur drei Punkte!

Das Spiel in der Analyse aus Sicht von Fügen und Wörgl

Christoph Margreiter, Trainer SV Fügen II: „Unsere Mannschaft war neunzig Minuten das klar dominante und überlegene Team. Einige Chancen konnten wir nicht verwerten, trotzdem gingen wir mit einem 3:0 in die Pause. Simon Schober hat uns in der 23. Minute in Führung gebraucht. Zehn Minuten später nach einer Ecke traf Augustin Dedic zum 2:0. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff das 3:0 durch Filip Tepic. Die Wörgl Juniors hatten eigentlich keine einzige Torchance. In Hälfte zwei noch das 4:0 durch Danko Vukajlovic und ein Eigentor der Gäste. Eine ganz klare Sache für unsere Mannschaft!“

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Klare Niederlage unserer Juniors gegen Fügen 1b. Das Ergebnis von 5:0 für die Hausherren spiegelt das Spiel gut wieder. Unser Team war von Beginn an die unterlegene Mannschaft und somit geht das Ergebnis auch in Ordnung. Ärgerlich ist allerdings, dass wir trotz der Überlegenheit der Hausherren in der ersten Hälfte gut und gerne mit 0:0 in die Pause hätten gehen können. Allen drei Gegentoren gingen individuelle Fehler voraus. In der zweiten Hälfte stemmte man sich dann aber erfolgreich gegen eine höhere Niederlage. Insgesamt ein verdienter Sieg für Fügen!“

