Tux holt Punkt in Aschau und klarer Dreier von Niederndorf gegen Uderns

Die Tabelle nach der neunten Runde der Bezirksliga Ost wurde nicht nur durch die Spiele der Runde verändert, sondern auch durch die Strafverifizierung einer Partie der ersten Runde. SV Fügen II gegen Stans wird mit 3:0 für Fügen II gewertet, da Stans einmal zwölf Spieler am Feld hatte. Da es in der Liga extrem zugeht, liegt nun Fügen II an der Tabellenspitze. Der SV Niederndorf bleibt mit einem 3:0 gegen SVG Uderns dran. Der FC Sparkasse Tux holt beim FC ING-B Aschau ein 2:2. Leader Fügen II und die Nummer acht Stans trennen aber nur drei Punkte.

Tux findet nach Klatsche gegen Stans in Aschau wieder in die Spur zurück!

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Nach der bitteren Klatsche gegen Stans war man am Freitagabend beim Derby in Aschau auf Wiedergutmachung aus.

Es war von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel vor etwa 500 Zusehern. Beide Abwehrreihen standen sehr kompakt und so gab es wenig Tormöglichkeiten. Ein Freistoß von Geisler landete an der Latte. In der 28. Minute gingen die Hausherren nach einem schönen Angriff in Führung. Wenige Minuten später erhöhte Kapitän Waldner nach einem Eckball auf 2:0. Trotz des Rückstandes konnten wir in der Halbzeit mit unserer Leistung zufrieden sein.

Tipotsch erzielte nach einem Grosser-Eckball per Kopf den Anschlusstreffer. Der Ausgleich fiel durch Oberlechner 20 Minuten vor dem Ende. In der Schlussphase der Partie hatten beide Mannschaften noch die Chance auf den Lucky Punch. Leider ging die Kugel aber wieder nur an die Latte. So blieb es beim 2:2.

Fazit: ein leistungsgerechtes Unentschieden. Kompliment an unsere Mannschaft. Es war spielerisch wahrscheinlich eine unserer besten Saisonleistungen. Nach so einem Spiel wie gegen Stans und einem erneuten Pausenrückstand wieder so zurückzukommen zeigt, dass wir uns nicht so leicht unterkriegen lassen. Gratulation ans gesamte Team. Vielen Dank an unsere Fans für die Unterstützung!

Am Samstag, dem 14, Oktober 2023 um 18:00 treffen wir im Tuxer Alpenstadion auf den FC Wacker Alpbach."

Souveräner Sieg von Niederndorf gegen Uderns

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Hinten nichts zugelassen und vorne immer wieder brandgefährlich – ein souveräner 3:0-Sieg!

Die SVG Uderns zeigt sich als Mannschaft sehr robust und körperlich sehr präsent. Das frühe Tor von May Hatter in der 15. Minute hat uns aber in die Karten gespielt. Auch der Treffer kurz nach der Pause von Daniel Schuster in der 54. Minute fällt zum richtigen Zeitpunkt. Mustafa Öztürk hat dann mit dem 3:0 den Sack zugemacht.

Insgesamt haben wir sehr wenig zugelassen und die Abwehr um Kapitän Matthias Hausberger ist wirklich gut gestanden. Auch nach dem 3:0 haben wir weiter nach vorne gespielt und die eine oder andere gute Torchance herausgespielt. Jetzt heißt es weiterarbeiten, wir haben noch viel vor in der Hinrunde!“

