Fügen II verteidigt mit Sieg gegen Kitz Juniors Tabellenführung – Stans mit Kantersieg gegen Wörgl Juniors

In der 10. Runde der Bezirksliga Ost führt der Tabellenführer SV Fügen II gegen die Kitz Juniors schon 5:1, aber die Kitz Juniors zeigen tolle Moral und kommen noch auf 4:5 heran. Fügen holt aber den Dreier und kann den einen Punkt Vorsprung auf Oberlangkampfen (3:1 gegen Uderns) verteidigen. Stans macht mit einem 8:0 gegen die Wörgl Juniors einen Riesensatz in der Tabelle auf Platz drei, allerdings müssen die Wörgl Juniors faktisch im gesamten Spiel mit einem Mann weniger und einem Feldspieler im Tor auskommen und sind deswegen chancenlos.

Nach 5:1 für Fügen II gegen die Kitz Juniors wird es doch noch spannend!

Alois Neumayr: „Kitzbühel gegen Fügen – Fügen will die Tabellenführung verteidigen und keiner will sich was schenken. Kitzbühel startet zwar in Halbzeit eins gut durch und geht durch Leonhard Ritter mit 1:0 in Minute zwölf in Führung. Dennoch verliert Kitz schnell die Übersicht. Fügen dreht das Spiel. Mihael Delic und Mario Mitterberger treffen – 2:1 für Fügen. Mario Emberger sorgt mit dem 3:1 für Fügen kurz vor der Pause für den nächsten Schock.

Halbzeit zwei fing für Kitzbühel nicht besser an, denn das 4:1 und 5:1 durch Mario Mitterberger und Sebastian Wildauer sorgt für sehr klare Verhältnisse. Man könnte meinen, das Spiel ist entschieden, aber Kitzbühel mit einer unglaublichen Moral! Simon Krenn mit dem Doppelpack in Minute 53 und 55! Die Gelb/Rote von Filip Tepic in der 61. für Fügen und die Aufholjagd begann! Rene Klaunzer erzielte zwar noch das 4:5 durch einen Elfmeter, aber der Ausgleich blieb aus, obwohl Kitzbühel nach der Aufholjagd eindeutig die bessere Mannschaft war und auch mehr Chancen herausholte, für einen Punkt der Kitz Juniors reicht es aber dennoch nicht mehr.

Wörgl Juniors mit Feldspieler im Tor gegen Stans chancenlos

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „Leider begann das Spiel denkbar schlecht für unser Team. Nach einem langen Pass verschätzte sich unser Tormann Anthony Volkheimer und konnte den Ball nur mehr außerhalb des Strafraumes mit den Fäusten abblocken. Deshalb zückte der Schiedsrichter zurecht in der fünften Minute die Rote Karte und unser Team war nur noch zu zehnt am Feld. Zu allem Überfluss musste dann auch noch ein Feldspieler ins Tor! Das ist gegen so einen starken Gegner natürlich eine unüberwindbare Hürde .

Unser Team wehrte sich danach mit allen Kräften, konnte eine hohe Niederlage aber erwartungsgemäß an diesem Tag nicht verhindern. Leider stand schon ab der fünften Minute fest, dass es wohl eine höhere Niederlage setzen wird. Mit zehn ganz jungen Spielern und dann auch noch ohne Tormann hast du gegen so ein Team einfach überhaupt keine Chance. Die Jungs werden sich sicher bis zur nächsten Woche wieder gut erholen und fürs nächste Auswärtsspiel in Aschau wieder top vorbereitet sein. 8:0 für Stans am Ende durch Treffer von Christian Landl (3), Andreas Mair, Thomas Schwarz, Jakob Gasteiger und Florian Essl (2).“

