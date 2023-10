Tux mit Heimpleite gegen Wacker Alpbach

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:35

Mittelfeldduell in der 10. Runde der Bezirksliga Ost und eine ganz herbe Schlappe für den FC Sparkasse Tux vor den eigenen Fans gegen den FC Wacker Alpbach. Es gibt ein 2:9 zu verdauen, bevor es am kommenden Samstag, dem 21. Oktober 2023, um 15:30 Uhr in Niederndorf weiter geht.

Schlag ins Gesicht!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Nachdem man auswärts in Aschau gedacht hatte, dass wir wieder zurück in die Spur gefunden haben, gab es gegen Alpbach den nächsten harten Schlag ins Gesicht. Bereits nach fünfzehnSpielminuten waren wir mit 4:0 zurück und das Spiel so quasi entschieden. Wir hatten in der ersten Halbzeit gar nichts zu melden und die Gäste waren höchst effizient. Zur Pause stand es 0:6.

Nach der Halbzeit zeigten wir etwas mehr Gegenwehr und konnten auch zwei Ehrentreffer erzielen. Dennoch schenkte uns Alpbach drei weitere Treffer ein.

Fazit: Solche Auftritte wie gegen Alpbach und Stans sind einfach unakzeptabel. So sind wir nicht bezirksligatauglich! Es muss von allen wieder mehr Einsatz und Kampfgeist kommen, um in dieser so ausgeglichenen Liga zu bestehen. Gemeinsam als Team werden wir aber auch diesen Rückschlag wegstecken! Einen Riesendank an unsere Fans, welche uns dennoch wieder neunzig Minuten lautstark unterstützen. Wir sind euch was schuldig!"

