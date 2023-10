Tux bringt in Unterzahl Dreier in Niederndorf über die Ziellinie

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 01:16

Der FC Sparkasse Tux hat nach durchwachsenen Ergebnissen in der Bezirksliga Ost wieder den Anschluss an die Tabellenspitze mit einem hart erkämpften 2:0 beim SV Niederndorf geschafft. Die Top-2 schwächeln etwas, denn Leader Fügen II verliert das Heimspiel gegen Wildschönau mit 1:2 und Oberlangkampfen kommt bei Ried/Kaltenbach über ein 2:2 nicht hinaus. Stans zeigt mit einem 5:1 gegen die Kitz Juniors punktemäßig mit den Top-2 gleich. Es ist wieder unglaublich eng geworden. Leader Fügen II und die Nummer zehn Uderns trennen nur fünf Punkte, zwei Punkte trennen die Top-5.

Kämpfen bis zum Umfallen!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Samstag hatten wir auswärts in Niederndorf wieder etwas Gut zu machen. Beide Mannschaften starteten vorsichtig in die Partie. Durch unnötige Fehler im Aufbauspiel brachten wir uns einige Male selbst in Bedrängnis. Nach vorne konnten wir immer wieder kleine Nadelstiche setzen. In der 32. Minute war Kreidl, nach einer Freistoßflanke mit dem Kopf zur Stelle und erzielte die 1:0 Führung. Acht Minuten später zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt und Grosser schob zum 2:0 ein. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

In Hälfte zwei probierte Niederndorf den Anschlusstreffer zu erzielen. Tux verteidigt aber nahe zu alles weg und so gab es lange Zeit keine klaren Tormöglichkeiten. Eine Viertelstunde vor dem Ende wurde es nochmals heiß. Unser Tormann Schneeberger sah nach einem Zusammenstoß die Rote Karte und Tesar musste ins Tor. Es war eine sehr harte Entscheidung, da der Spieler vor dem Zusammenstoß noch zum Abschluss kam. Wir brachten die 2:0 Führung aber dennoch über die Ziellinie und sammelten wichtige drei Punkte!Fazit: Ein offenes Spiel mit dem besseren Ausgang für unser Team. Alle dreizehn Spieler im Kader kämpften bis zum Umfallen und dafür wurden wir belohnt! Gratulation!Danke an unsere Fans, welche uns wieder zahlreich gefolgt sind! Am Samstag wartet das letzte Heimspiel der Herbstsaison auf die Rausch - Elf. Wir treffen um 16:00 auf die SVG Uderns."

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Wir haben beim 0:0 leider einige Möglichkeiten auf den Führungstreffer ausgelassen - anders die Gäste aus dem Zillertal. Das 0:1 per Kopf aus einer Standardsituation - das 0:2 per Elfmeter. Nach der Pause haben wir alles versucht, das Spielglück und auch die passenden Lösungen im Strafraum haben jedoch gefehlt. Selbst nach der roten Karte in der 74. Minute (Torhüter FC Tux) konnten wir nicht den notwendigen Druck aufbauen, um das Spiel zu drehen!“

