Stans nach Sieg gegen Ried/Kaltenbach Herbstmeister – Kantersieg von Niederndorf gegen Wörgl Juniors

Unglaubliche Aufholjagd des SV Darbo Stans in einer zum Teil sehr holprigen Hinrunde der Bezirksliga Ost. Aber in der letzten Runde vor der Winterpause macht Stans den Satz an die Tabellenspitze. 3:0 gegen den SV Ried/Kaltenbach und die 1:2 Niederlage von Oberlangkampfen im Spitzenspiel in Fügen lassen Stans ganz oben überwintern. Wacker Alpbach erobert mit einem 9:3 gegen die Kitz Juniors Platz zwei. Auch für Tux geht es nach dem 4:1 in Radfeld nach oben – Tabellenplatz drei. Aber es bleibt extrem eng. Platz eins und Platz acht trennen sechs Punkte. Für Spannung in der Rückrunde ist ausreichend gesorgt. Der SV Niederndorf hat die Hinrunde mit einem 9:0 gegen die Wörgl Juniors abgeschlossen.

Stans schließt unglaubliche Aufholjagd mit Erfolg gegen Ried/Kaltenbach ab

Hami Karahasanoglu, SV Darbo Stans: „Herbstmeister SV Stans! Diese Schlagzeile hatte wohl nach den ersten fünf Runden niemand mehr erwartet. Zwei Strafverifizierungen, ein Trainerwechsel, eine Mannschaft, die nicht mehr zu hundert Prozent harmonierte, was sich nach dem Niederndorf Spiel änderte und unsere Mannschaft eine Siegesserie von acht Spielen bei einem Torverhältnis von 40:4 startete! Vielen Dank hier an Coach Martin Bischofer, der uns wieder fit gemacht und zurück in die Erfolgsspur geführt hat. Etliche Verletzungen über die Saison gesehen, verhinderten auch nicht unsere Tabellenführung. An dieser Stelle alles Guten an unsere verletzten Spieler und kommt schnell zurück. Auch unserem Torjäger wünschen wir nach seiner schweren Knieverletzung alles Gute für die Operation Chrissi.

Heute stand das Spiel gegen Ried Kaltenbach an und auf dem Papier war es eigentlich eine klare Angelegenheit, jedoch hatte unsere Mannschaft eine schwere Woche mit einer geringen Trainingsbeteiligung und vielen Ausfällen zu kämpfen. Einigen Spielern merkte man die Krankheit auch noch an. Hinzu kam ein tiefer, aber trotzdem ordentlich bespielbarer Platz, an dieser Stelle auch einmal einen riesen Dank an Benny Schiwek, der unzählige Stunden damit verbringt, die Plätze in Schuss zu halten. Danke Benny!

Das Spiel begann wie erwartet mit viel Ballbesitz für unsere Mannschaft. Bereits nach wenigen Minuten hatten wir die riesen Chance, doch ein Querpass von Thomas Schwarz, der trotz seiner Erkältung starke 50 Minuten lieferte, fand keinen Abnehmer. In Minute sieben schickt Mair Andreas Obrist auf die Reise, dessen Schuss vom Keeper gerade noch pariert werden kann, aber unser Youngster Essl Florian verwertet den Abpraller eiskalt, Diese Kombination sollte uns heute noch Glück bringen. Stans weiter am Drücker, aber immer wieder scheitert der letzte Pass. In Minute 14 schaltet Keiler Dominik am schnellsten und wirft den Ball über die gegnerische Abwehr auf Obrist, wieder Querpass und wieder vollendet Essl. 2:0. Bis dahin stand unsere Abwehr um Kapitän Landl bombensicher und Kaltenbach kam nicht einmal gefährlich vors Tor. Mair und ich spielten viele Pässe in die Tiefe, jedoch scheiterten wir immer wieder an der eigenen Ungenauigkeit oder dribbelten einfach ins Aus. In Minute 36 der erste richtig gefährliche Auftritt unserer Gäste. David Kröll wird nach einem Pressball ordentlich frei gespielt, Mair grätscht mit vollem Risiko und spitzelt den Ball weg. Die zweite Schusschance blockt Schwarz Elias mit vollem Körpereinsatz. Halbzeit 2:0

Nach der Pause bot sich unseren super Fans (heute waren etwa 330 Zuseher!) ein zerfahrenes Spiel. Kaltenbach agierte nur mit hohen Bällen und unsere Mannschaft spielte die Aktionen nicht sauber zu Ende und ließ sich von der Hektik anstecken. Viele Zweikämpfe prägten das Spiel. In Minute 72 dann wieder die altbekannte Kombination. Fabio Marzell erobert stark den Ball am Mittelkreis, spielt ideal auf Obrist, der wohl leicht im Abseits stand, dieser legt mustergültig quer und zum dritten Mal lässt Essl die zahlreichen Fans jubeln. Die restlichen Minuten spielt unsere Mannschaft routiniert herunter und ich treffe noch in Minute 93 mit einem Gewaltschuss die Stange. Den Abpraller kann Essl dieses Mal leider nicht verwerten.

Fazit: Eine Herbstsaison, die wohl so vorher noch niemand erlebt hat, geht erfreulich und erfolgreich zu Ende. Der Winterkönig ist eine schöne Momentaufnahme und spiegel das Potenzial unserer Mannschaft wieder. Jedoch haben wir gemerkt, dass der Spaß am Fußball und die körperliche Fitness wichtige Faktoren sind, um erfolgreich zu sein. Unsere Jungs genießen jetzt die wohlverdiente Pause und steigen Ende Jänner wieder ins Training ein, um die Mission Bezirksligameister zu Ende zu bringen.

Nochmals viele Dank an unsere Fans und den ganzen Verein. Ohne euch wäre dies alles nicht möglich. Nur gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam sind wir der SV Stans. Besonderer Danke gilt Martin Deutsch und seiner Frau, die unsere Mannschaft beim Abschlusstraining bis spät in die Nacht verköstigt haben. Und natürlich auch unseren Obmann Franz Greiter und unserem Gönner Mathias Darbo. Danke! Wir freuen uns auf ein geiles, erfolgreiches Frühjahr und verspreche euch, liebe Fans, in jedem Spiel 100% für unser Ziel und unsere Farben zu geben!“

Niederndorf siegt gegen Wörgl Juniors fast zweistellig!

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Ein Kantersieg der richtig guttut. Die Jungs haben über das ganze Spiel nach vorne gespielt und den Fans auf der „SÜD“ einiges geboten. 9:0 gewinnt man nicht alle Tage – Daniel Schuster (3), Hannes Auer (2), Max Hatter (2), David Lackner und Maxi Mayr haben getroffen.

Die Stimmung in unserer sehr jungen Mannschaft (Durchschnittsalter der Startelf bei zwanzig Jahren) nach dieser Hinrunde ist natürlich sehr gut – wir haben uns weiterentwickelt und können im Frühjahr voll angreifen. Jetzt geht es in die Winterpause – wir starten aber zeitig wieder los und werden dann die Vorbereitung im Frühjahr mit einem Trainingslager in Italien abschließen.“

