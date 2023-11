Fügen II gewinnt Spitzenspiel gegen Oberlangkampfen – Tux erobert mit Sieg in Radfeld Platz drei

Details Dienstag, 07. November 2023 01:44

Der FC Tux Sparkasse mit einem 4:1 in Radfeld und der SV Fügen II mit einem 2:1 gegen Oberlangkampfen klettern nach dem letzten Spiel der Hinrunde der Bezirkslika Ost einen Platz nach oben. Tux ist nun die Nummer drei zwei Punkte hinter Stans und Fügen II die Nummer vier mit einem weiteren Punkt Rückstand. Oberlangkampfeen fällt auf Platz fünf zurück, ist aber drei Punkte hinter Leader Stans noch voll im Rennen.

Souveräner Erfolg von Tux in Radfeld

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Ein letztes Mal alles geben - so lautete das Motto vor dem letzten Spiel der Hinrunde, welches wir am Samstag in Radfeld bestritten.

Wir feierten einen Auftakt nach Maß - ein langer Ball fiel dem 16-jährigen Geisler vor die Füße und er schob souverän zur 1:0 Führung ein. In weiterer Folge war es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel mit wenig klaren Tormöglichkeiten. In Minute 22 drückte Kreidl den Ball, nach einer Grosser-Ecke, zum 2:0 über die Linie. Kurz vor der Pause beendete dann auch unser Kapitän seine Torsperre und traf per Kopf. Mit einer komfortablen Führung ging es in die Pause. Nach der Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft und konnten unseren mitgereisten Fans einige tolle Spielzüge bieten. Leider mangelte es an der Chancenverwertung. Das 4:0 erzielte Grosser per Elfmeter. Den Schlusspunkt der Partie setzte allerdings die Heimmannschaft. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung war der Radfelder Stürmer nur noch per Foul zu stoppen und es gab Elfmeter. Diesen verwandelte die Heimmannschaft und kam so zum Ehrentreffer durch Muhammed Domurcuk.

Fazit: Ein Sieg, welcher von der ersten bis zu letzten Minute nie wirklich in Gefahr war. Kompliment ans gesamte Team! Wir überwintern als Aufsteiger mit sensationellen 24 Punkten als Tabellendritter. Vielen Dank an alle Zuschauer, welche das Auswärtsspiel zu einem Heimspiel machten! Wir wünschen eine angenehme Winterpause und freuen uns schon wieder, wenn es Ende März wieder losgeht! Eine angenehme und erholsame Winterpause!“

Starke Vorstellung von Fügen II gegen Oberlangkampfen

Christoph Margreiter, Trainer SV Fügen II: „In der ersten Halbzeit waren wir die dominierende Mannschaft, hätten aber auch in Rückstand geraten können, denn die Gäste haben nur die Latte getroffen. Wir hatten aber auch noch zwei bis drei gute Möglichkeiten. Das Niveau für Anfang November gut, aber man merkt natürlich schon ein wenig die lange Saison. In Hälfte zwei waren wir noch dominanter, konnten in der 71. Minute durch Lukas Widner per Strafstoß in Führung gehen. Ein kleiner Fehler und das 1:1 in der 79. Minute durch Marco Kronthaler. Sechs Minuten die neuerliche Führung von uns durch Filip Tepic, der Ball wurde ins lange Eck abgefälscht. Die Gäste mit einer guten Möglichkeit zum 2:2 und einer durchaus elfmeterverdächtigen Szene. In der 90. Minute haben wir dann noch einen Sitzer vergeben. Unter dem Strich doch ein verdienter Sieg für unsere Mannschaft, wir haben mehr vom Spiel gehabt. Bin richtig stolz auf die Jungs, es macht meinem Co-Trainer und mir richtig Spaß mit ihnen zu arbeiten!“

