Tux feiert Derbysieg gegen Uderns – Kössen und Niederndorf trennen sich 2:2

Der neue Tabellenführer der Bezirksliga Ost heißt Wacker Alpbach nach einem 4:1 bei den Wörgl Juniors. Allerdings hat Alpbach ein Spiel mehr ausgetragen als die Verfolger Oberlangkampfen (2:0 gegen Radfeld) und Stans (3:1 in Wildschönau). Der FC Sparkasse Tux hat im Derby gegen Uderns wieder in die Spur gefunden und mit 2:0 gewonnen. Niederndorf trauert in Kössen beim 2:2 zwei Zählern nach – ein doch recht unglückliches Remis.

Hart umkämpfter Dreier zwischen Tux und Uderns

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Vergangenen Samstag hatten wir unser letztes Heimspiel. Im Duell der Aufsteiger trafen wir auf die SVG Uderns. Nachdem wir in den zwei Heimspielen davor bittere Pleiten erlebten, wollten wir uns unbedingt mit einem Erfolgserlebnis von unseren Fans verabschieden.

Uderns kam besser ins Spiel und hatte in den Anfangsminuten einige Abschlüsse. Je länger das Spiel dauerte, umso besser gelang es uns, den Ball und Gegner laufen zu lassen. Die besten Möglichkeiten hatte Grosser, welche aber beide von Kronthaler pariert wurden. Ein gerechtes Remis zur Halbzeitpause. In Hälfte zwei kamen wir immer wieder zu guten Kontermöglichkeiten, welche wir teilweise fahrlässig und nicht konsequent zu Ende spielten. Ein Kopfball von Kreidl landete am Aluminium. Wir waren dem Siegtreffer nun deutlich näher als die Gäste. In Minute 75. fand ein Grosser Eckball den Ball über einige Umwege zur viel umjubelten Führung ins Tor. Uderns probierte dann noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Wir standen aber gut und es gab keine zwingende Möglichkeit. Tesar machte nach einer Grosser Ecke in der 90. Minute endgültig den Deckel drauf. Fazit: Ein hart umkämpftes, aber sehr fair geführtes Derby von beiden Seiten. Schlussendlich war es ein verdienter Erfolg unserer Mannschaft. Gratulation!

Im letzten Spiel des Jahres treffen wir am Samstag auswärts auf den SV Radfeld. Wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Fans!"

Youngster von Niederndorf zeigt in Kössen auf

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Insgesamt ein sehr unglücklicher Punkteverlust. Wir haben, vor allem in der zweiten Halbzeit alles im Griff gehabt und nichts zugelassen. Die mehr als fragwürdige Gelb-Rote-Karte in der 81. Minute gegen uns und das Tor in der 95. Minute (bei drei Minuten angezeigter Nachspielzeit) sind schon sehr bitter. Aber so ist der Fußball. im letzten Heimspiel gegen Wörgl wollen wir noch einmal alles reinhauen.

Bester Spieler auf dem Platz für mich Fabio Baumgartner. Er hat einen Elfmeter herausgeholt, die 1:0-Führung nach einer Einzelaktion erzielt und in der zweiten Halbzeit auf der linken Seite brutal Gas gegeben. Mit seinen sechzehn Jahren ist das schon sehr beachtlich. Ich bin schon sehr stolz auf Fabio, es macht richtig Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzusehen!“

