Oberlangkampfen gewinnt Duell der Verfolger gegen Tux – Ried/Kaltenbach siegt in Aschau souverän!

Leader Stans (3:1 gegen Fügen II) und Verfolger Alpbach (4:0 gegen Wildschönau) haben zum Auftakt der Rückrunde der Bezirksliga Ost nichts anbrennen lassen. Um Duell der Verfolger konnte aber Oberlangkampfen einen sehr wichtigen Dreier mit einem 1:0 Erfolg gegen den FC Sparkasse Tux holen. Am Tabellenende holt der SV Ried/Kaltenbach ein 4:1 beim FC ING-B Aschau und verbessert sich damit um zwei Tabellenplätze auf Platz elf.

Tux enttäuscht in Oberlangkampfen

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Ohne ein einziges Rasentraining oder Spiel starteten wir in die Frühjahrssaison und das merkte man von Beginn an. Die Heimmannschaft war um einiges spielsicherer und aggressiver und so hatten wir überhaupt keinen Zugriff. Durch den Dauerregen um die Mittagszeit taten wir uns noch schwerer, einen geregelten Spielaufbau zu produzieren. OLKA war bissig und drückte auf die Führung, die ihnen in der 30. Minute durch eine Fehlerkette unsererseits gelang. In der 2. Halbzeit nahm unser Coach einen 3er Wechsel vor und wir kamen besser ins Spiel. Chancen waren unsererseits dennoch Mangelware. Die Heimischen wurden durch unsere offensive Ausrichtung immer wieder gefährlich, gingen allerdings fahrlässig mit ihren Chancen um. Wenn OLKA vor dem Tor etwas kaltschnäuziger gewesen wäre, hätte die Partie schon Mitte 2. Halbzeit entschieden sein können. So blieb es bis zur letzten Sekunde spannend, aber der Ausgleichstreffer war uns nicht vergönnt.

In Summe eine vor allem in der ersten Halbzeit erschreckend schwache Leistung unserer Mannschaft. OLKA gewinnt die Partie hochverdient! Da zählt auch die Ausrede "Wir hatten noch die Skischuhe an" nicht. Nächste Woche heißt es mit mehr Selbstvertrauen und Mut in Kössen aufzutreten, ansonsten wird man die Heimreise wieder mit leeren Händen antreten."

Starke Vorstellung von Ried/Kaltenbach in Aschau

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Ich hatte schon ein gutes Gefühl nach der Vorbereitung. Wir haben kein Vorbereitungsspiel verloren und haben viele Tore geschossen. So auch heute wieder.

Erstes Spiel immer schwierig und Aschau begann aggressiv. Zum richtigen Zeitpunkt tankte sich der heute der beste Mann am Platz Lorenz Schösser durch, überspielte vier Spieler und schiebt ein zum 0:1. Wir bleiben am Drücker und nach einer Ecke kommt Lorenz zum Abschluss und der Ball springt einem Verteidiger an die Hand. Den folgenden Elfmeter verwandelt David Kröll zum 0:2.

Getrieben vom Willen, Tore zu schießen, setzte sich abermals Lorenz Schösser durch. Er flankt zu Fabian Schweinberger der trocken zum 0:3 einschiebt. Weiter geht es in dieser Tonart. Diesmal überläuft Fabian die halbe Abwehr und konnte nur noch durch ein Foul gebremst werden. Den fälligen Elfmeter verwandelt abermals David Kröll souverän. Aschau kommt einmal durch Michael Eberharter zu einem gefährlichen Kopfball, der aber am Tor vorbeigeht. Alles andere konnten meine Verteidiger bzw. Tormann ohne Probleme klären.

Nach der Halbzeit war es etwas ruhiger. Lorenz Schösser vergibt alleine vor Tormann Luxner die Chance auf 0:5 zu stellen. Aschau konnte durch einen Elfmeter auf 1:4 verkürzen. Danach gab es noch einen Lattentreffer von Aschau und das war es dann. Im Endeffekt ein klarer Sieg meiner Mannschaft. Aschau kann man zu Gute halten, das sie nicht aufgegeben haben und trotz 0:4 in der Halbzeit weiter gefightet haben. Pauschallob an meine Mannschaft!“

