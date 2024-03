Stans verteidigt mit Sieg gegen Fügen II Tabellenspitze und Niederndorf bleibt nach Dreier gegen die Kitz Juniors dran!

Details Montag, 25. März 2024 16:41

Extrem wichtig für jeden Tabellenführer die erste Partie der Rückrunde. Der SV Darbo Stans hat diese Herausforderung in der Bezirksliga Ost mit einem 3.1 gegen den SV Fügen II bewältigt. Der SV Niederndorf hat sich mit einem Sieg im Ausmaß von 2:0 gegen die FC Kitz Juniors nicht abhängen lassen. Niederndorf liegt weiterhin vier Punkte hinter der Aufstiegszone.

Sauwetter – aber drei Punkte von Stans gegen Fügen II

Hami Karahasanogu, SV Stans: „Im packenden Auftakt zur Rückrunde der Saison standen sich unsere tapferen Kämpfer und der SV Fügen 1b in einem mit Spannung erwarteten Kräftemessen gegenüber. Die Gäste legten einen fulminanten Start hin, drängten mit einer starken Pressingtaktik auf das Feld und diktierten das Spielgeschehen in den ersten fünf Minuten mit mehr Ballbesitz. Bereits in der sechsten Minute sicherten wir jedoch einen Foulelfmeter nach einem energischen Vorstoß von Florian Essl, den sein Bruder Sandro Essl souverän verwandelte und somit die Führung für uns einleitete. Anschließend übernahmen wir mit dieser frühen Führung das Ruder.

Mit beeindruckenden Spielzügen und einer gesteigerten Präsenz auf dem Platz erarbeiteten wir uns nach und nach mehr Spielanteile. In der 15. Minute gelang Thomas Schwarz nach einem herausragenden Zuckerpass von Karahasanoglu das frühzeitige 2:0. Unsere Abwehr, angeführt von Landl- Gasteiger-Schwarz Keiler, stand in der Folgezeit stabil und ließ kaum Chancen für die Gäste zu. Dennoch schaffte es der SV Fügen in der 27. Minute durch einen präzisen Schuss den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen.

Die zweite Halbzeit begann mit einer bewegenden Schweigeminute für unseren verstorbenen ehemaligen Spieler, Trainer und Funktionär Markus Troppmair, der tief in unseren Herzen weiterlebt.

In der Folgezeit konzentrierten wir uns auf eine solide Defensive und ließen kaum noch Möglichkeiten für die Gäste zu, während wir gleichzeitig geduldig nach vorne spielten. Mit einer beeindruckenden Mannschaftsleistung und einer hohen Konzentration gelang es uns immer wieder, gefährliche Angriffe zu erarbeiten. In der 65. Minute setzte Mair mit einem wunderschönen Lupfer Schwarz in Szene, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 erhöhte und damit die Zeichen endgültig auf Sieg stellte.

Auch die Einwechslungen von Marzell, Fichtinger, Plattner, Ram und Obrist brachten frischen Wind ins Spiel und sorgten für neue Impulse in unserem Team. Mit einer konsequenten und disziplinierten Leistung auf dem Platz gelang es uns, das hart umkämpfte Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg zu beenden. Erwähnen muss man auch das Pflichtspielcomeback von Christian Mair, der mit 47 Jahren erstmals seit einigen Jahren wieder zwischen den Pfosten stand. Er machte seine Sache überragend. Dieser erfolgreiche Auftakt in die Rückrunde zeigt die Stärke und den Zusammenhalt unserer Mannschaft, die gemeinsam alles für den Erfolg gibt. Ein besonderer Dank gilt unseren treuen Fans, die uns auch bei diesem Sauwetter bedingungslos unterstützen und uns zu Höchstleistungen antreiben.

Mit diesem Sieg im Rücken blicken wir bereits gespannt auf das nächste Spitzenspiel gegen den SV Oberlangkampfen, das am kommenden Samstag auf dem Programm steht. Mit einer ähnlich starken Leistung und dem unermüdlichen Einsatz jedes Einzelnen sind wir zuversichtlich, auch dieses wichtige Duell für uns entscheiden zu können und unsere Ambitionen im Aufstiegskampf weiter zu verfolgen.“

Rückrundenstart gelungen – der SV Niederndorf schlägt die Juniors aus Kitzbühel verdient 2:0!

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Trotz der schwierigen Platz- und Wetterbedienungen ein sehr temporeiches Spiel beider Mannschaften. Die spielstarken Juniors machen es der Heimelf trotz der frühen Führung durch Armin Ahmetak in der 10. Minute sehr schwer. Nach der Pause geht es hin und her, beide Mannschaften mit guten Aktionen und ein Fight auf Biegen und Brechen.

In der Nachspielzeit sticht der Joker und macht mit einem Abstauber den Sack zu: Manuel Buchauer ist in der 92. zur Stelle und erzielt seinen ersten Treffer der laufenden Saison.

Wir können uns heute bei unserem Goalie Valentin Wiegele bedanken, beim Stand von 0:0 hat er uns mit einer Großtat vor einem Rückstand bewahrt. Kurz vor der Halbzeit habe ich den Ball schon im Tor gesehen, aber Valentin war wieder zur Stelle. Mit seinen 16 Jahren macht er seine Sache wirklich sehr gut, keine Selbstverständlichkeit“.

Der SV Niederndorf startet somit mit einem Sieg in die Rückrunde und bleibt an den oberen Tabellenplatz dran.“

