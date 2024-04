Alpbach untermauert mit Sieg in Ried Tabellenplatz zwei – Tux mit Remis in Kössen

Details Montag, 01. April 2024 18:08

Leader Stans (1:0 im Spitzenspiel gegen Oberlangkampfen) und der FC Wacker Alpbach mit einem 2:1 auswärts gegen Ried/Kaltenbach sind die großen Sieger der 15. Runde der Bezirksliga Ost. Auch der SV Fügen II mit einem 2:1 gegen Aschau macht Boden gut, erobert vier Punkte hinter Alpbach Platz drei. Boden verloren an der Tabellenspitze haben Oberlangkampfen, Tux (1:1 in Kössen) und Niederndorf mit einem 1:1 in Wildschönau.

Gerechtes Remis zwischen Kössen und Tux

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Nachdem verpatzten Auftakt in Oberlangkampfen wollten unsere Jungs beim Spiel in Kössen unbedingt etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Dies merkte man von Beginn an und unsere Mannschaft ging um einiges engagierter ans Werk. Dennoch hatten wir Glück, dass wir nach wenigen Sekunden nicht in Rückstand gingen, denn Rausch klärte einen Schuss auf der Linie. In der 18. Minute ging Kössen durch ein Eigentor in Führung. Kurz darauf konnten wir durch Pfister ausgleichen, aber der Kössener Linienrichter hielt die Fahne hoch und der Schiedsrichter pfiff Abseits. Die Aufregung war groß, denn es war nie und nimmer Abseits, was auch die Videobilder bewiesen. Zwei weitere Chancen auf den Ausgleich wurden vergeben.

In Halbzeit zwei blieben wir weiter am Drücker und konnten uns einige Chancen herausspielen. Leider wurden diese nicht genutzt. Gegen Ende der Partie machten wir etwas auf und Kössen kam zu guten Kontermöglichkeiten, welche unser Goalie Schneeberger bravourös entschärfte. In der 93. Minute wurde Tipotsch vom Kössener Tormann im Strafraum gelegt und es gab folgerichtig Elfmeter. Die Riesenchance zum Ausgleich. Tesar schnappte sich den Ball und verschoss. Zum Glück prallte die Kugel wieder zurück und Tesar verwandelte den Nachschuss zum viel umjubelten Ausgleich. Im Anschluss passierte nichts mehr und es blieb beim 1:1 Unentschieden.

Ein gerechtes Remis in einem guten Fußballspiel. Natürlich war noch nicht alles so, wie wir es uns wünschen, dennoch gelang uns schon um einiges mehr als in der Vorwoche und wir können mit dem Punkt gut leben. Speziell der Kampfgeist, die Einstellung und der Zusammenhalt im Team war gestern wieder gut spürbar. Nächste Woche haben wir aufgrund des Rückzuges der Wörgl Juniors spielfrei. Unser nächstes Spiel bestreiten wir in zwei Wochen in Kitzbühel. Vielen Dank an die mitgereisten Fans, welche uns auch die nötige Unterstützung gaben!"

Vier Fehler von Ried/Kaltenbach und zwei Treffer von Alpbach

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „1:2 Niederlage gegen eine kompakte Alpbacher Mannschaft. Die Gäste sind in der 35. Minute durch Julian Moser in Führung gegangen, das 2:0 in der letzten Spielminute der ersten Hälfte durch Gerhard Bletzacher. Der Anschlusstreffer durch Florian Klocker in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte kam leider zu spät. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir machten in der Defensive vier Fehler, die zweimal bestraft wurden. Unsererseits konnten wir die Chancen nicht nutzen und so geht Alpbach verdient als Sieger vom Platz!“

