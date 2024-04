Markus Vinciguerra und Mario Schiestl analysieren Niederndorf gegen Ried/Kaltenbach

Details Montag, 08. April 2024 14:43

Ein äußerst interessantes Duell gab es in der 16. Runde der Bezirksliga Ost zwischen dem SV Niederndorf und dem SV Ried/Kaltenbach zu sehen. Sechs Tore am Ende gleichmäßig verteilt – 3:3. Großer Schockmoment der Partie die Verletzung von Maxi Hatter von Niedendorf, die Redaktion von ligaportal.at wünscht baldigste Genesung. An der Tabellenspitze nichts neues. Stans gewinnt in Aschau 5:0 und Verfolger Alpbach 3.1 im Spitzenspiel gegen Fügen II. Damit verliert Fügen an Boden und wird von Oberlangkampfen, die 1:0 gegen Kössen gewinnen, auf den vierten Tabellenplatz verdrängt. Stans führt weiter die Tabelle zwei Punkte vor Alpbach und sechs vor Oberlangkampfen an.

Das 3:3 ist sehr bitter!

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Nach der Roten Karte gegen Ried/Kaltenbach in der 67. Minute haben wir das Spiel gedreht und beim Stand von 3:2 mehrmals die endgültige Entscheidung verabsäumt, die Chancen waren da. Den Ausgleich in der Nachspielzeit dürfen wir dann aber mit einem Mann mehr auf dem Platz einfach nicht bekommen. Somit ist das 3:3 schon bitter – wenn du zu Hause drei Tore erzielst, musst Du auch als Sieger vom Platz gehen.

Bester Spieler und somit „Man oft he Match“ für mich eindeutig Fabio Baumgartner. Den Elfmeter zum 1:0 herausgeholt, das zweite Tor vorbereitet und das 3:2 durch eine großartige Einzelaktion selbst erzielt, was will man mehr! Leider hat sich Maxi Hatter schwer verletzt und musste mit der Rettung abtransportiert werden - gute Besserung! „Hatti“ - das Team hofft, Du bist bald zurück!“

Ausgeglichenes Spiel über 95 Minuten

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Von Anfang an ein rassiges Spiel, Niederndorf eine Topchance. Schon am Tormann vorbei, aber Klocker Florian konnte noch klären. Dann ein Diagonalball von Niederndorf, gute Ballannahme und geht ins 1:1 im 16er. Leider das Foul von meinem Spieler und Elfmeter und 1:0. Meine Jungs kämpfen weiter und ein Freistoß geht auf Schweinberger Fabian, der im 16er von den Beinen geholt wird. Elfmeter und Kroell David verwandelt zum 1:1 Halbzeitstand.

Niederndorf beginnt stark in der zweiten Halbzeit und da hatten wir Glück nicht in Rückstand geraten zu sein. Dann setzt sich Kroell David über links durch, spielt einen Stanglpass auf den starken Stöckl Andi und der verwertet cool zum 1:2 Führungstreffer. Danach super Einzelaktion von Kroell David kommt alleine vor dem Tormann zur Vorentscheidung - leider vergeben. Im Gegenzug ein super Spielzug von Niederndorf, Schnittstellenpass und mein Kapitän bringt den Stürmer zu Fall. Leider entschied sich der Schiri für die Rote Karte und Freistoß. Mit einem Mann weniger ist es schwierig für uns und so kommt Niederndorf zu guten Chancen, die sie dann auch nutzen mit dem 2:2 und dann noch zum 3:2. Spiel gedreht. Aber meine Jungs geben nicht auf und kommen in der 92. Minute noch zu einer Chance. Stöckl Andi nimmt sich ein Herz, überspielt die halbe Abwehr und schießt ein zum viel umjubelten, im Endeffekt noch glücklichen Ausgleichstreffer zum 3:3!“

