Coach der SU Roppen: „Wir wollen ganz oben lästig bleiben!“

Details Samstag, 30. Dezember 2023 02:12

Starke Vorstellung der SU Roppen in der Hinrunde der Bezirksliga West. Zwei Punkte hinter Leader Imst II und Patscherkofel lebt noch die Chance auf Titel und Aufstieg, aber von hinten sind Fliess und Sistrans noch auf Schlagdistanz. Nach Verlustpunkten ist allerdings Fliess die Nummer eins, aber es geht extrem eng zu.

Wie ist der Herbst 2023 ganz allgemein betrachtet aus sportlicher Sicht gelaufen?

Simon Neurauter, Trainer SU Roppen; „Wir sind zufrieden, haben aber auch im einen oder anderen Spiel das nötige Glück gehabt! Aber wir sind vorne dabei und mit dem haben vermutlich nicht viele gerechnet und da wollen wir auch so lange wie möglich dabei bleiben!“

Höhepunkte und Tiefpunkte in sportlicher Hinsicht im Herbst 2023?

Simon Neurauter: „Höhepunkt ist sicher die Stimmung im Verein und Dorf, es kommen viele Zuschauer zu den Heimspielen und auch bei den Auswärtsspielen ist die Unterstützung da!

Tiefpunkt gab es nicht wirklich, eventuell das letzte Spiel gegen Imst, wo wir die Möglichkeit hatten, die Herbstmeisterschaft zu holen und wo wir einfach kein gutes Spiel gemacht haben! Gegen so einen starken Gegner reicht das dann auch nicht!“

Konnten die gesetzten Ziele erreicht werden?

Simon Neurauter: „Wir sind zufrieden mit dem Herbst, wir schauen von Spiel zu Spiel und wir sind mit der sportlichen Entwicklung sehr zufrieden!“

Wie hat sich die fußballerische Qualität in der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Simon Neurauter: „Ich glaube, dass viele Mannschaften in unserer Liga einfach einen eher schmalen Kader haben und dann Ausfälle schwer kompensieren können! Darum sind die Gegner auch oft schwer einzuschätzen und die Qualität nicht immer dieselbe. Im Allgemeinen ist das Niveau gut und es gibt nicht wirklich leichte Spiele!“

Ist der VAR eine Gefahr für den Fußballsport an und für sich oder ist er positiv zu sehen?

Simon Neurauter: „Der VAR hat sich mittlerweile bewährt, Fehlentscheidungen gibt es aber immer noch! Ich glaube nicht, dass es eine Gefahr für den Fußballsport ist, da gibt es größere Gefahrenherde!

Titelfavoriten in der eigenen Liga und Ziele für das Frühjahr 2024?

Simon Neurauter: „Ich glaube, es wird eng, die Top 5 haben alle noch ihre Chancen! Imst und Patscherkofel sind vielleicht am Papier die Favoriten, aber auch Fliess und Sistrans sind stark! Und wir wollen auch lästig bleiben. Ziel ist, dass wir uns weiter sportlich entwickeln. Wir wollen auch unsere Talente näher an die KM bringen!“

Wie schaut die Planung für die Wintermonate aus?

Simon Neurauter: „Wir starten Ende Jänner mit dem Training! Wir werden einige Testspiele machen und teilweise auch mal auf Kunstrasen trainieren. Wir nehmen auch am 6. Jänner am Hallenturnier des SV Telfs (Johannes Osl Gedenkturnier 2024) teil!“

Veranstaltungen vom Verein im Winter 23/24?

Simon Neurauter: „Es wird eine JHV geben, ansonsten gibt es keine Veranstaltung im Winter!“

Persönlliche Anliegen?

Simon Neurauter: „Für die kleinen Dorfvereine wird es immer schwerer, es gibt in jeden Verein Personen, die ehrenamtlich viel Zeit für den Verein investieren und für das auch noch oft leider kritisiert werden! Ich möchte mich bei diesen Personen bedanken, die in ihren Vereinen so viel Zeit und Energie stecken, damit wir die Möglichkeit haben, unser Hobby auszuüben!“