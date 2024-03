Erl verliert mit Niederlage gegen Kirchberg Platz an der Sonne an Schlitters!

Details Sonntag, 31. März 2024 23:09

Umfangreiche Neusortierung an der Tabellenspitze nach der 15. Runde der Gebietsliga Ost. Völlig überraschend verliert die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl das Heimspiel gegen den SC Kirchberg mit 0:5 und der SV Langkampfen muss sich zu Hause dem SV Weerberg mit 1:3 geschlagen geben. Bahn frei für den SV Schlitters-Bruck-Strass die gegen den FC Vomp 5:1 gewinnen und die Tabellenspitze übernehmen. Der Dreikampf um Titel und Aufstieg geht weiter – Schlitters hat nun einen Punkt Vorsprung auf Erl und Langkampfen.

Mario Träger analysiert aus Sicht von Erl die klare Niederlage gegen Kirchberg

Fast zwei Jahre in der apato sport Arena ohne Niederlage, sechs Spiele in Folge in der Meisterschaft ungeschlagen, Tabellenführer, ein Top-Rasen und herrliches Fußballwetter, also alles schien in Erl angerichtet zu sein.Doch vom Anpfiff weg spürte man das die Mannschaft von Coach Christoph Waldner überhaupt nicht mit der gewohnten Präsenz auf dem Platz unterwegs war. In der 3. Minute unterlief Andreas Eberwein auch noch ein unglückliches Eigentor und das spielte den Gästen zusätzlich in die Karten, die danach immer mutiger wurden. In der 25. Minute gab es für den Tabellenführer allerdings noch die Chance um auf 1:1 zu stellen, doch Fabian Kiermaier vergab einen berechtigten Handelfmeter, scheiterte am Gästegoalie. In der 42. Minute trudelte ein harmloser Kopfball der Gäste nahezu gemütlich ins lange Eck und es hieß zur Pause sogar 0:2.

Die Fans aus Erl hofften noch auf eine Wende in Halbzeit zwei, doch mit dem Platzverweis von Andreas Eberwein (Gelb-rot in der 49. Minute) war die Messe gelesen. Der SC Kirchberg steigerte sich fortan sogar in einen Rausch und schraubte das Ergebnis zurecht auf 0:5 und hätte am Ende auch noch deutlicher gewinnen können. Die wenigen Chancen, die Erl an diesem Tag hatte, wehrte Goalie Isaac Idris im übrigen souverän ab.Für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl geht es nächsten Samstag zum SV Achenkirch. Dort wird es eine andere Einstellung und eine andere Körpersprache brauchen, will man was Zählbares mitnehmen!“

Foto: Mario Träger

Schlitters erobert mit Sieg gegen Vomp Tabellenspitze

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Nach der letztwöchigen Auftaktniederlage war diesmal beim 1. Heimspiel im Frühjahr Rehabilitation angesagt. Das Spiel wurde pünktlich um 14 Uhr gestartet. Die Gäste aus Vomp begannen energisch und hatten mehr vom Spiel. In den Köpfen unserer Mannschaft war sicherlich noch die Niederlage in Brixlegg. In Minute 14 dann der Schock für unsere Mannschaft. Vomps Mert Tobal nahm den Ball am 16er Volley und der Ball senkte sich hinter Christian Pair unhaltbar zur 1:0 Führung der Gäste ins Gehäuse.

Unsere Mannschaft versuchte das Spiel zu bestimmen, leider blieb Vomp am Drücker. Kurz vor dem Pausenpfiff dann eine spielentscheidende Situation. Vomps Ahmed Aktas sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte und musst noch vor dem Pausenpfiff das Spielfeld verlassen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte Torjäger Josef Thumer zum viel umjubelten 1:1 Ausgleich einnetzen.

Die zweite Spielhälfte war das Gegenteil der ersten Hälfte. Unsere Mannschaft war wie ausgewechselt. In Minute 51 war Neuzugang Manuel Ruech zur Stelle. Er gewann das Kopfballduell gegen den Tormann und beförderte den Ball zur 2:1 Führung in die Maschen. In Minute 68 eine schöne Ballstafette über drei Stationen und Simon Kreidl beendete den Angriff mit dem Tor zum 3:1. Jetzt war wohl der Kampfgeist der Gäste gebrochen. Für die letzten fünfzehn Minuten warf Trainer Matthias Egger noch drei frische Kräfte ins Spiel. Dies sollte sich auch bezahlt machen. In Minute 86 konnte der eingewechselte Doguscan Erdik zum 4:1 einköpfen. In der Nachspielzeit war dann der aufgerückte Tobias Gruber mit dem Köpfchen zur Stelle und beförderte den Ball zum 5:1 Endstand ins gegnerische Gehäuse. Das war für unsere Mannschaft ein wichtiger Sieg. Gratulation der Mannschaft und dem Trainerteam. Diese verrückte 15. Runde hatte es wahrlich in sich. Erl und Langkampfen verlieren unerwartet zu Hause und wir sind plötzlich Tabellenführer. Nächstes Spiel für unsere KM ist am Sonntag, dem 7.4.2024 um 17 Uhr auswärts gegen den SK Hippach!“

