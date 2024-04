Angerberg erkämpft sich Remis in Schwoich – Absam mit neuerlicher Galavorstellung in Kufstein!

Details Sonntag, 28. April 2024 21:07

Tabellenführer SV Absam hat in der 19. Runde der Landesliga Ost nichts anbrennen lassen und beim FC Kufstein II mit 5:0 gewonnen. Aber auch Verfolger Thiersee holt im Spitzenspiel der Runde in Jenbach mit einem 3:1 drei wichtige Punkte. Absam kann nicht davonziehen, liegt weiterhin fünf Punkte vor Thiersee. Am Tabellenende hat der SV Angerberg mit einem 2:2 beim FC Riederbau Schwoich angeschrieben. Der Rückstand auf den rettenden dreizehnten Platz hat sicher allerdings nicht verringert. Auch Söll holt gegen Bruckhäusl mit einem 3:3 einen Punkt. Damit fehlen Angerberg sieben Runden vor Schluss weiterhin elf Punkte auf Söll.

Angerberg hofft nach Remis in Schwoich auf den Turnaround!

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Ein Punkt für die Moral mit Herzblut, Einsatz, Kampf und Wille erreicht. Doch so wirklich weiter bringt uns das Remis auch nicht. Wie in den letzten Spielen ist man auf Augenhöhe mit dem Gegner, rechnerisch ist der Abstieg auch noch zu verhindern, doch langsam sollte man daher auch beginnen, Spiele zu gewinnen. Einfacher gesagt als getan.

Trainer Thomas Handle beginnt mit Jungspund Daniel Waldhütter als Außenverteidiger, beordert Nicolas Luchner ins Mittelfeld. Doch bereits in der 7. Minute geriet man mit 1:0 in Rückstand. Im Anschluss an einen Freistoß verteidigt man ganz schlecht, lässt sich sehr einfach ausspielen und gegen den Flachschuss ins lange Eck ist Goalie Torggler machtlos. Doch Angerberg zeigt eine gute Reaktion, probiert immer wieder gefährlich zu werden und zu Abschlüssen zu kommen. Belohnt wird diese Spielweise in der 34. Minute mit dem Ausgleich. Flo Schwarzenauer wird im Mittelfeld angespielt, in einer sehenswerten Einzelaktion lässt er die Gegner stehen und schließt souverän flach ins lange Eck ab. Doch der Jubel hält nur ganze vier Minuten, bis die Hausherren abermals in Führung gehen. Ein langer, hoher Ball an die Strafraumgrenze wird wieder einmal schlecht verteidigt, der gegnerische Stürmer spielt sich frei und sein Weitschuss findet das Ziel. Angerberg lässt sich aber vom neuerlichen Rückstand nicht beirren. Bereits in der 43. Minute gelingt dem SVA der erneute Ausgleich. Diesmal ist es Florens Thurner, der nach schöner Kombination plötzlich am Strafraum abzieht und den Ball neben der Stange ins Tor versenkt. Mit diesem Remis werden die Seiten getauscht.

Trainer Handle reagiert in der Pause und schickt statt Daniel Waldhütter Philipp Gschösser aufs Feld. Schwoich kommt besser aus der Halbzeitpause, erzeugt viel Druck. In der 53. Minute dann eine verhängnisvolle Aktion. Schwoich greift über links an. Den Stangelpass in die Mitte knallt der Schwoicher Stürmer über die Querlatte. Peter Wimpissinger wollte in dieser Spielsituation noch eingreifen, wird vom Gegner unabsichtlich mit dem Knie am Kopf getroffen und geht „knock out“. Der Schiedsrichter hat die Situation noch gar nicht begriffen, da zeigt er zu allem Überdruss auch noch auf den Elfmeterpunkt. Eine völlig überzogene Entscheidung, die bei vielen auf Unverständnis stößt. Nach einer etwa fünfundzwanzigminütigen Unterbrechung, in der Peter Wimpissinger mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde, ging die Partie mit Strafstoß für Schwoich weiter. Goalie Julian

Torggler errät die Ecke und pariert den „Elfer“ souverän. Somit hält er seine Mannschaft im Spiel. Beide Teams spielten in weiterer Folge auf das dritte Tor. Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden, wenn auch die besseren Möglichkeiten Schwoich gehörten. Mit viel Engagement und kämpferischen Willen stemmte sich der SVA dagegen und erreichte mit fast halbstündiger Verspätung ein 2:2 Remis.

Gute Nachrichten vom Verletzten: Peter Wimpissinger konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Es bleibt eine heftige Gehirnerschütterung. Auf diesem Weg gute Besserung!

Fazit des Spiels: Man muss und kann mit diesem Remis zufrieden sein. Vielleicht gelingt ja in den restlichen sieben Runden noch das scheinbar Unmögliche. Und vielleicht besinnt sich ja der Tiroler Fußballverband auch noch, denn die Auf- und Abstiegsbestimmungen bzw. diverse andere Entscheidungen rufen im Fußball-Unterhaus großes Unverständnis hervor. Nach zwei Auswärtsspielen steht am kommenden Sonntag wieder ein Heimspiel auf dem Plan. Gegner ist der aktuell Tabellendritte SK Jenbach. Spielbeginn ist bereits um 14.15 Uhr.

Die Herren-KM absolviert das Vorspiel für die Damen-KM, die um 16:30 Uhr auf die SPG Oberland trifft!“

Drei Treffer von Christian Auer für Absam in Kufstein!

Ahmet Duran, Trainer SV Absam: „Wir waren in Kufstein die klar überlegene Elf. Es hat aber bis zur 27. Minute gedauert, um Anschreiben zu können. Christian Auer trifft zum 1:0. Wir hatten extrem viele Chancen, toller Kombinationsfußball und einfach hellwach und aggressiv in den Zweikämpfen. In der zweiten Hälfte gelingen Chriatian Auer zwei weitere Treffer, ebenso sind Gabriel Bicanic und Fabio Höller erfolgreich. Am Ende ein sicherer und absolut verdienter 5:0 Erfolg!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.