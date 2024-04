Kitzbühel und St. Johann setzen sich in Fügen bzw. gegen Volders durch!

Details Montag, 29. April 2024 14:41

Nach der zweiten Runde des oberen Play-off der Regionalliga Tirol haben sich der FC Eurotours Kitzbühel und der SK St. Johann leichte Vorteile im Kampf um den Titel verschafft. Kitzbühel gewinnt in Fügen mit 1:0 und der SK St. Johann siegt mit einem tollen Treffer in der Nachspielzeit 2:1 gegen Volders. Kitzbühel zwei Punkte vor St. Johann, die allerdings am 1, Mai 2024 um 11 Uhr den Nachtrag in Ebbs bestreiten. St. Johann könnte mit einem Dreier die Tabellenführung übernehmen. Die WSG Tirol Juniors haben mit einem 1:1 in Ebbs etwas an Boden auf die Tabellenspitze verloren.

Coach von Kitzbühel nach Sieg in Fügen: „Man muss ja nicht immer drei Tore schießen für einen Sieg!“

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Das erwartet schwere Spiel gegen einen sehr starken Gegner. In der ersten Halbzeit haben beide Mannschaft gut vom 16er wegverteidigt, Fügen war aber aus Ecken durchaus gefährlich. In der zweiten Hälfte haben wir versucht, Druck zu erzeugen. Nach einer Flanke von Raffael Kogler landet per Eigentor der Ball im Tor von Fügen. Danach ein offenes Spiel. Fügen drückt, wir haben drei tolle Konterchancen, die wir nicht verwerten können. Fügen aus Standards gefährlich, am Ende ein klassischer Arbeitssieg. Hinten gut verteidigt, vorne Glück gehabt. Man muss ja nicht immer drei Tore schießen für einen Sieg!“

Unglaublicher Treffer des Youngsters Felix Hinterseer bringt St. Johann Dreier gegen Volders!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Erste Halbzeit war es eine sehr intensive Partie, in der sich die Mannschaften neutralisierten. In der zweiten Halbzeit haben wir taktisch umgestellt und hatten somit viel mehr Zugriff auf das Spiel. Das verdiente 1:0 durch Seeber Benny war die Folge. Anschließend spielen wir einige Angriffe nicht gut zu Ende und kassieren aus dem Nichts das 1:1 durch Fabian Wessiak. Unser Team hat immer an den Sieg geglaubt und der 17-jährige Felix Hinterseer verwertet in der 92. Minute eine Flanke von Andric Mario volley aus sechzehn Metern im Kreuzeck. Ein unglaublicher Treffer, der uns den verdienten Heimsieg beschert!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.