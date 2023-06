2:1 Erfolge von Schwaz II gegen Hopfgarten bzw. von Kirchberg gegen Vomp

Details Dienstag, 06. Juni 2023 02:24

In der 23. Runde der Gebietsliga Ost konnte der SC Kirchberg mit einem 2:1 Erfolg gegen den FC Vomp den Mittelfeldplatz festigen. Auch der SC Eglo Schwaz II kann einen Dreier einfahren – 2:1 gegen die SPG Hopfgarten/Itter. Am Tabellenende dürften Brixlegg/Rattenberg, Achenkirch und Langkampfen jene Mannschaft untereinander ausmachen, die in die Abstiegsrelegation muss. Vomp hat sechs Punkte Puffer auf Achenkirch und Langkampfen und drei Punkte Vorsprung auf Brixlegg/Rattenberg. Weiter geht es mit der 24. Runde bereits am 7. und 8. Juni 2023.

Knapper Erfolg von Schwaz II gegen Hopfgarten/Itter

Mario Höck, Trainer SPG Hopfgarten/Itter: „Die erste Halbzeit wurde von den technisch und spielerisch starken jungen Kickern aus Schwaz dominiert. Der große Platz war kein Vorteil für uns, um Zugriff zu bekommen. Die jungen "Wilden" gingen auch verdient in Führung. Elias Bozic traf in der 29. Minute für Schwaz. Wir waren fast gar nicht - wenn dann nur aus Standards - gefährlich. Die zweite Halbzeit verlief am Anfang ähnlich, obwohl wir uns spielerisch besser präsentierten. Schwaz ging durch Faris Suvalija mit 2:0 in Führung und sah bereits wie der sichere Sieger aus. Wie es so ist im Fußball, konnten wir durch eine gelungene Aktion durch Patrick Kruckenhauser auf 2:1 verkürzen (70.) und der bisherige Spielverlauf schien zu kippen. Schwaz war durch ihre schnellen Spieler stets im Konter gefährlich. Sie hatten auch Chancen zum 3:1, welche unser Kapitän im Tor allerdings gut parierte. In den letzten Minuten kullerte der Ball noch mal an die Latte der Schwazer und wir waren noch das ein oder andere Mal gefährlich. Der Ausgleich gelang allerdings nicht mehr. Fazit: Auch wenn es am Ende doch anders ausgehen kann, hat Schwaz über das gesamte Spiel gesehen verdient gewonnen!“

Großtat des Ersatzgoalies sichert Kirchberg Dreier gegen Vomp

Gert Van Zoest, Trainer SC Kirchberg: „Am Freitagabend musste der SC Kirchberg gegen den FC Vomp antreten. Die Kirchberger hatten einige Änderungen in der Startelf und das war am Anfang zu sehen. Neu in der Startelf waren gegen Vomp Markus Krimbacher, Marco Gobelic, Flo Haas im Tor und Marc Hasler.

Nach einigen Torchancen für unsere Mannschaft gab es in der 12. Minute einen Rückpass, der von der Vomper Mannschaft aufgenommen wurde. Flo Haas konnte den Ball nicht weit genug wegschlagen und Jasmin Cohkovic traf zum 1:0 für die Gäste. Danach richteten sich die Kirchberger auf und gab es einige gefährliche Situationen vor dem Vomper Tor. Als Stefan Horngacher in der 34. einen Freistoß ausführte, schoss er der Ball knallhart in das Tor der Gäste zum Ausgleich. In der letzten Minute der ersten Halbzeit musste dann Manuel Ebnicher verletzt das Spielfeld verlassen und wurde durch Alperen Sarac ersetzt.

In der Pause wurden auch noch Markus Krimbacher und Stefan Horngacher durch Clemens Brunner bzw. Gabriel Lukic ersetzt. Nach der Pause versuchte der SC Kirchberg alles um die Führung zu erzielen. Viele Angriffe wurden durch Fouls unterbrochen und es dauerte bis zur 68. Minute, ehe Roy Meulendijks einen abgeschlagenen Ball schön ins Tor zum 2:1 verlängerte. Dann wurde auch noch Marco Gobelic und Flo Klinger verletzt ausgewechselt, für sie kamen Mo Domurcuk bzw. Paul Weissensteiner. Ersatztorwart Florian Haas mit einer Großtat, als er einen nahezu unhaltbaren Ball noch über das Tor lenken konnte und damit der Sieg sicherstellte. Am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, geht es für Kirchberg nach Langkampfen, Ankick ist um 10:30 Uhr!“

