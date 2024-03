Hannes Schafferer, Rinn/Tulfes: „Das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft ist gewaltig!“

Details Dienstag, 19. März 2024 19:11

Am 23. März 2024 geht es auch für die SPG Rinn/Tulfes in die Rückrunde der Gebietsliga West. Der erste Gegner ist auswärts um 15 Uhr die SPG Rietz/Stams. Ein paar Plätze nach oben soll es noch gehen für die SPG Rinn/Tulfes, eventuell noch in die Top-5. Das wäre das Ziel von Kapitän Hannes Schafferer und mit einer sehr guten Rückrunde ist das sicherlich noch machbar.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Hannes Schafferer: „Mein Papa hat mich zum Fußball gebracht!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Hannes Schafferer: „Die Nachwuchsstationen habe ich in Rinn absolviert, dann nach Hall, von 2014 bis 2018 wieder in Rinn. Dann gab es eine halbe Saison in Mils und dann wieder retour nach Rinn.“

Welcher Trainer hat sich besonders positiv beeinflusst?

Hannes Schafferer: „Im Nachwuchs sicherlich Akif Güclü und dann in der KM Andreas Pinzger.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Hannes Schafferer: „Fußball hat für mich einen sehr hohen Stellenwert!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Hannes Schafferer: „Sicherlich der Aufstieg mit Rinn/Tulfes in die Gebietsliga und die letzten beiden Jahre, wo wir um den Aufstieg mitspielen.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Rinn/Tulfes?

Hannes Schafferer: „Es ist mein Heimatverein, eine große Familie. Jeder ist freiwillig dabei, ohne etwas zu verdienen. Das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft ist gewaltig!“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Hannes Schafferer: „Wir wollen noch ein paar Plätze nach oben kommen, eventuell in die Top-5!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Hannes Schafferer: „Inzing und Vils.“

Deine Meinung zum VAR?

Hannes Schafferer: „Eigentlich gut, aber es passieren zu viele Fehler!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Hannes Schafferer: „Es wird zu viel bezahlt im Unterhausfußball, das macht kleine Vereine kaputt.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Hannes Schafferer: „Meine Eltern.“

Dein Vorbild im Fußball?

Hannes Schafferer: „Lionel Messi.“

Deine Lieblingsmusik?

Hannes Schafferer: „AC/DC.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Hannes Schafferer: „Skifahren und Rodeln.“

