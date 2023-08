Punkteteilungen zwischen Paznaun und Pitztal bzw. Seefeld und Sölden!

Details Sonntag, 13. August 2023 16:24

Der erste Tabellenführer in der Meisterschaft der Gebietsliga West 2023/24 ist die SPG Mieminger Plateau nach einem 4:1 Erfolg gegen die SPG Axams/Grinzens. Dreier fahren auch Reichenau II auswärts bei Oberhofen Pfaffenhofen und Rinn/Tulfes gegen die SPG Rietz/Stams. Dramatische Duelle, die mit einem Remis enden, sind in der Überzahl. Darunter das 3:3 zwischen Tarrenz und Fritzens bzw. dem FC Seefelder Plateau und der SPG Sölden. 2:2 endet das Spiel zwischen dem FC Paznaun und der SPG Pitztal.

Paznaun rettet Punkt gegen Pitztal in der letzten Spielminute

Emrah Can, Trainer FC Paznaun: „Wir konnten gegen einen defensiv sehr gut eingestellten und körperlich sehr robusten Gegner noch den Punkt „retten“. Im Spielverlauf waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, aber die Pitztaler haben ab der Mittellinie die Räume sehr gut zugestellt und versuchten über Konterspiel zum Erfolg zu kommen. Leider haben wir nach dem ersten Gegentreffer in der 19. Minute durch Dominik Wohlfarter mit hohen Bällen die Ketten zu überspielen versucht. Das war gegen eine kopfballstarke Abwehr nicht wirklich die beste Lösung. Da müssen wir einfach geduldig bleiben und unser Spiel weiter durchziehen. Das war natürlich auch nicht einfach, da der Gegner auch sehr gut gestanden ist. Nach dazu haben wir zwei absolut vermeidbare Gegentore bekommen. In der ersten Halbzeit konnten wir durch Andy Kathrein ausgleichen. Nach dem zweiten Gegentreffer in der 61. Minute durch Tobias Eiter haben wir dann auch volles Risiko gespielt, sind auch zu Abschlüssen gekommen, aber wir mussten bis zur 90. Minute warten, bis der Ausgleich durch Fritz Dominik erzielt wurde. Die Einstellung bis zum Schluss muss ich loben! Zweimal einem Rückstand nachlaufen, dass ist bei einem Spiel, in dem der Gegner gefühlt ohne Torschuss zwei Treffer erzielt hat, nicht so einfach. Nächste Woche gilt es die Fehler zu minimieren und die Punkte aus Seefeld mitzunehmen!“

Seefeld gleicht dreimal Führung von Sölden aus!

Bernhard Mittermair, Trainer SPG Sölden: „Das 3:3 nach neunzig Minuten geht aus meiner Sicht grundsätzlich in Ordnung. Wir haben nicht schlecht gespielt, der größere Platz ist natürlich ein eigener Faktor. Andreas Gritsch brachte uns per Strafstoß in der fünften Minute in Führung, vier Minuten später das 1:1 durch Serafin Kollegger. In der zweiten Halbzeit das 2:1 für meine Mannschaft durch Nevio Reinstadler in der 65. Minute, das 2:2 durch Arnes Mehmedovic per Strafstoß in der 67. Minute. In Minute 78 gingen wir wieder durch Marcel Gstrein in Führung, schade natürlich, dass Seefeld durch einen Strafstoß von Himmet Erdogan in der Nachspielzeit noch ausgleichen konnte. Teilweise haben sich die beiden Teams neutralisiert, wir hatten in der 85. Minute auch den Matchball zum 4:2, den wir nicht nutzen konnten. Wir sind auf alle Fälle in der Liga angekommen, werden aus den Erfahrungen lernen!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei