Mieminger Plateau bezwingt Tabellenführer Reichenau II – Vils setzt sich mit Erfolg in Fritzens auf Tabellenplatz zwei

Details Montag, 11. September 2023 15:00

Eine überraschend klare 2:7 Niederlage in Inzing musste der FC Seefelder Plateau in der 5. Runde der Gebietsliga West einstecken. Damit geht es um drei Plätze nach unten auf Tabellenplatz fünf. Der FC Schretter Vils kann hingegen Tabellenplatz zwei mit einem 3:1 beim SV Fritzens erobern. Auch Pitztal macht zwei Plätze gut und setzt sich auf Platz drei mit einem 4:0 in Tarrenz. Im absoluten Spitzenspiel der Runde setzt es für Tabellenführer SVG Reichenau II die erste Niederlage – 1:2 bei der SPG Mieminger Plateau. Nach Verlustpunkten sind nun Vils und Mieminger Plateau die neuen Tabellenführer, real bleibt aber Reichenau II mit einem Spiel mehr auf der Poleposition.

Mieminger gewinnt Spitzenspiel gegen Reichenau II

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Am Samstag waren wir zu Gast in Obsteig bei der SPG Mieminger Plateau, wo eine schwere Auswärtspartie auf uns wartete. Schiedsrichter Ing. Erkan Yilmaz eröffnete kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Pfiff das Spiel.

In der ersten Halbzeit taten wir uns extrem schwer, unser gewohntes Spiel aufzuziehen. Der kleine Platz kam uns nicht entgegen und wir kamen kaum ins Spiel. Die SPG spielte über weite Strecken nur lange Bälle in die Spitzen, welche wir so ziemlich alle weg verteidigen konnten. Aus den Eckbällen blieben sie jedoch auch immer gefährlich, konnten aber keinen Profit draus schlagen. Die dickste Chance aber haben wir liegen lassen, als Flo Konrad nach einem idealen Zuspiel allein vor dem Keeper der Gastgeber stand und ihn leider nur angeschossen hat. Daher ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Leider mussten wir dann früh in der zweiten Halbzeit ein mehr als vermeidbares Gegentor hinnehmen müssen! Unser Keeper lief einen langen Ball der SPG ab, jedoch war dann sein Zuspiel zu ungenau, die Retourbewegung ins Tor zurück leider zu langsam, und so konnte die SPG den Ausflug unseres Keepers per Fernschuss aus dreißig Metern von Silvano Soraperra zur 1:0 Führung nutzen. Wir versuchten nun den Ball etwas besser laufen zu lassen, kamen aber zu wenig Torchancen. Die größte hat dann noch Matteo Buratti liegen lassen, als er nach schöner Kombination auch allein vor dem Keeper stand, dieser aber wieder toll parierte. Als wir in Minute 82 dann einen Elfmeterpfiff hörten, konnte dies keiner der Spieler glauben, als der Schiedsrichter nach einem harmlosen Kontakt auf den Punkt zeigte. Paul Jäger ließ sich die Chance auf das 2:0 nicht nehmen! Im Anschluss versuchten wir noch mit einer Schlussoffensive einen Punkt zu retten, den Lukas Zangerl, erzielt ein der 90. Minute noch den Anschlusstreffer zum 2:1. Auch jener war es dann in der Nachspielzeit, was im Strafraum der SPG dann klar gefoult wurde, aber der Pfiff blieb hier leider aus!

So mussten wir uns leider aus Obsteig mit einer 2:1 Niederlage die Rückkehr in die Reichenau antreten. Wir stehen nun nach fünf Runden immer noch sehr gut in der Tabelle, keiner denke ich hätte das von uns erwartet! Wir werden am Montag das Spiel analysieren und ich hoffe die Jungs können die Niederlage gut wegstecken, um am Sonntag daheim gegen die SPG Axams/Grinzens wieder voll motiviert und fokussiert anzugreifen!“

Vils gelingt wichtiger Dreier in Fritzens

Thomas Ostheimer, Trainer FC Vils: „Eine sehr schwierige Partie - der Gegner hat es uns nicht leicht gemacht. Die Führung in der 22. Minute durch Simon Schädle war aber sicherlich verdient. Die äußeren Umstände schwierig, der Platz stand ja lange unter Wasser und es war sehr windig. Meine Mannschaft hatte aber das Spiel gut im Griff und konnte in der 56. Minute das 2:0 durch Tobias Weirather erzielen. Der Gegner war aber stark und giftig. Mit dem 3:0 durch Simon Schädle in der 77. Minute war es aber gelaufen. Das 1:3 der Heimelf von Daniel Jäger wurde durch einen Fehler meiner Mannschaft begünstigt. Die Heimelf war nur über Standards gefährlich, sonst haben wir nicht viel zugelassen!“

