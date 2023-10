Reichenau II mit Remis gegen Pitztal und Niederlage in Seefeld

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 00:37

Das Spitzenspiel der 12. Runde der Gebietsliga West zwischen dem FC Seefelder Plateau und Leader SVG Reichenau II ging bereits am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023 über die Bühne und brachte einen 3:2 Erfolg von Seefeld. In Runde elf hat Reichenau gegen Pitztal ein 1:1 geholt. Damit hat Vils am Samstag, dem 28. Oktober 2023, in Oberhofen die große Chance, bereits mit einem Remis die Tabellenführung zu übernehmen.

Reichenau II mit Remis gegen Pitztal – eine Analyse aus der Sicht von Reichenau

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Die SPG Pitztal war am Sonntag zur Frühschoppen Matinee zu Gast, und um 11.00 Uhr ertönte der Anpfiff von Schiedsrichter Ferruh Yilmaz.

In Halbzeit eins kamen wir von Beginn an nie richtig ins Spiel, es fehlte der Mut, nach vorne zu spielen, sowie die Einstellung und die spielerische Raffinesse, hier die Pitztaler vor Probleme zu stellen. So neutralisierten sich beide Teams. Halbchancen waren auf beiden Seiten zu verbuchen. Die einzige Großchance in Hälfte eins wurde bei uns nicht intelligent genug fertig gespielt, und so nutzten die Pitztaler nach einem Foulfreistoß in der Nähe der Eckfahne eine Unachtsamkeit meiner Hintermannschaft zum 0:1. Jürgen Köll in Minute 38. war der Torschütze. Schiedsrichter Yilmaz pfiff nach 45 Minuten zum Pausentee. Mein Ärger über die Leistung der ersten 45 Minuten mussten die Jungs dann auch in der Pausenansprache verbal hinnehmen, und so wechselten wir auf vier Position frische Kräfte ein!

Die zweite Halbzeit startete dann eigentlich so, wie ich es von Beginn an eigentlich gefordert hatte, mit Willen, Mut und spielerischer Überzeugung am Rasen! Wir dominierten die Hälfte zwei, schnürten die Pitztaler in die eigene Hälfte, diese standen aber sehr eng und extrem gut, und es war schwer sich durchzukombinieren. Wir konnten uns einige gute Chancen herausspielen, aber so richtig rein wollte der Ball nicht! Als dann auch noch in der 76. Minute Plator Doqaj mit Gelb wegen Kritik verwarnt wurde und noch im selben Moment wegen erneuter Kritik mit Gelb/Rot vom Platz flog, glaubte wohl keiner mehr an was Zählbares bei uns! Da wir ja schon einige Partien gegen die Pitztaler in Unterzahl gespielt und gewonnen hatten, spielten wir weiter mutig nach vorne und konnten nur 4 Minuten nach der gelb-roten Karte den Ausgleich erzielen!

Torschütze war Florian Konrad, der nach einem super Zuspiel von unserem Youngstar Kristian Primorac, trocken mit links ins rechte Eck abzog! Auch die letzten und größten Bemühungen in den letzten zehn Minuten blieben unbelohnt und so hieß es am Ende 1:1. Über beide Halbzeiten gesehen ein gerechtes Ergebnis, Hälfte eins geht an Pitztal, Hälfte zwei an meine Jungs!“

