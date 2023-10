Tarrenz gibt mit Sieg gegen Sölden die rote Laterne an Fritzens weiter

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 01:03

In der 11. Runde der Gebietsliga West konnte der FC Tarrenz einen sehr wichtigen Sieg im Kellerduell gegen SPG Sölden erringen. Tarrenz hat die rote Laterne an Fritzens weitergegeben, die das Heimspiel gegen Oberhofen Pfaffenhofen mit 2:3 verloren haben. Für Leader Reichenau II reichte es gegen Pitztal nur für ein 1:1. Vils konnte mit einem 4:2 gegen Paznaun punktemäßig zu Leader Reichenau aufschließen. Auch Seefeld (3:2 auswärts gegen Rietz/Stams) nutzte die Chance, bis auf vier Punkte an das Top-Duo heranzukommen.

SPG Sölden erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andreas Gritsch traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Die Gäste mussten den Treffer von Thomas Waibl zum 1:1 hinnehmen (15.). Bastian Frischmann brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SPG Sölden über die Linie (38.). Jetzt erst recht, dachte sich Niklas Hammerle, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (40.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Kevin Lisowski für Tarrenz zur Führung (43.). Schließlich holten die Gastgeber gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierten einen 3:2-Sieg.

Das bisherige Schlusslicht, FC Tarrenz, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position 13. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Tarrenz endlich wieder einmal drei Punkte.

SPG Sölden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme von SPG Sölden bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SPG Sölden liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 31 Gegentreffer fing. Zuletzt war bei SPG Sölden der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Während FC Tarrenz am kommenden Mittwoch SPG Rinn/Tulfes empfängt, bekommt es SPG Sölden am selben Tag mit SPG Pitztal zu tun.

Gebietsliga West: FC Tarrenz – SPG Sölden, 3:2 (3:2)

43 Kevin Lisowski 3:2

40 Niklas Hammerle 2:2

38 Bastian Frischmann 1:2

15 Thomas Waibl 1:1

6 Andreas Gritsch 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.