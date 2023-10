Kantersieg der SPG Rinn/Tulfes gegen Fritzens

Details Montag, 30. Oktober 2023 01:33

Der FC Vils hat nach der 12. Runde der Gebietsliga West die Tabellenführung übernommen. Dazu hat ein 2:2 beim FC Oberhofen Pfaffenhofen gereicht, denn Leader Reichenau II ist im Schlager in Seefeld mit 2:3 unterlegen. Vils, Reichenau II und Seefeld trennen nu zwei Punkte. Auch Inzing konnte zu den Top-3 mit einem 3:0 gegen die SPG Axams/Grinzens aufschließen. Die SPG Rinn/Tulfes hat Fritzens mit einem 5:0 (2:0) keine Chance gelassen.

SPG Rinn/Tulfes ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Fritzens einen klaren Erfolg.

SPG Rinn/Tulfes ging durch Michael Platzer in der 34. Minute in Führung. Hannes Schafferer nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für SPG Rinn/Tulfes ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 durch Schafferer schien die Partie bereits in der 52. Minute mit SPG Rinn/Tulfes einen sicheren Sieger zu haben. Max Unterlechner gelang ein Doppelpack (55./81.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Am Ende kam SPG Rinn/Tulfes gegen SV Fritzens zu einem verdienten Sieg.

Nach dem errungenen Dreier hat SPG Rinn/Tulfes Position sieben der Gebietsliga West inne. SPG Rinn/Tulfes bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Fritzens immens. Die Hintermannschaft der Gäste steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 34 Gegentore kassierte der Tabellenletzte im Laufe der bisherigen Saison. SV Fritzens musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Fritzens insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not von SV Fritzens wird immer größer. Gegen SPG Rinn/Tulfes verlor Fritzens bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

SPG Rinn/Tulfes tritt am kommenden Samstag bei FC Vils an, SV Fritzens empfängt am selben Tag SU Inzing.

Gebietsliga West: SPG Rinn/Tulfes – SV Fritzens, 5:0 (2:0)

81 Max Unterlechner 5:0

55 Max Unterlechner 4:0

52 Hannes Schafferer 3:0

39 Hannes Schafferer 2:0

34 Michael Platzer 1:0

