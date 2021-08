Coach von Schwoich nach Remis in Kufstein: „Wir machen uns das Leben immer selbst schwer!“

Details Samstag, 07. August 2021 22:22

Alexander Schwoich, Trainer des FC Riederbau Schwoich, war nach dem 3:3 beim FC Kufstein II doch etwas enttäuscht. Kufstein hat aber bereits 3:1 geführt – die Gegentreffer für Schwoich wären aber vermeidbar gewesen. Tirol Liga Absteiger Söll ist die einzige Mannschaft in der Landesliga Ost, die noch ohne Punkteverlust ist – im Heimspiel der dritten Runde gab es einen 2:0 Erfolg gegen Angerberg. Buch hat bereits den Schalger der Runde am Donnerstag in Kramsach mit 2:1 gewonnen und hat sich auf Patz zwei der Tabelle gesetzt. Die Partie Bruckhäusl gegen Hippach wird am 17. August 2021 um 19:30 Uhr nachgetragen. Mayrhofen kommt in Schwung – 4:0 in Walchsee.

Kufstein führt bereits 3:1 – am Ende 3:3

Den leider nur sehr spärlich erschienen Zuschauern wird ein abwechlungsreiches und spannendes Spiel geboten. In der 16. Minute der Führungstreffer für die Heimelf – Luis Popp bringt Kufstein in Führung. Schwoich kommt nicht gut ins Spiel, das bessert sich erst mit dem 1:1 von Lukas Scheidnagl in der 22. Minute. Das Gift im Spiel von Schwoich sind aber individuelle Fehler. So gibt es zur Halbzeit einen bitteren 2:3 Rückstand durch Treffer von Patrick Deutsch und Alexander März für Kufstein und für Schwoich trifft in Minute 39 abermals Lukas Scheidnagl.

Offener Schlagabtausch in Hälfte zwei. Beide Teams hätten sich den Dreier holen können. Es fällt aber nur mehr ein Treffer – das 3:3 für Schwoich durch Fabio Hütter. Schwoich hätte noch das 4:3 am Fuß gehabt, aber auch Kufstein hätte schon vorher den Sack zumachen können.

Bester Spieler FC Riederbau Schwoich: Lukas Scheidnagl (ST)

Alexander Gosch, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Eigentlich eine ziemlich coole Partie. Wir haben nicht gut angefangen, aber uns in das Spiel gekämpft. Wir hätten noch gewinnen können, aber Kufstein ebenfalls. Bin aber trotzdem etwas enttäuscht – es waren doch drei bittere Eigenfehler, die zu den Gegentoren geführt haben. Wir haben eigentlich mehr drauf. In unserem Team spielen neun Schwoicher, schon sehr beeindruckend - in Anbetracht der Einwohnerzahl. Außerdem drei fünfzehnjährige Kicker – wir haben uns brav ins Spiel zurückgekämpft. In Summe machen wir uns aber immer selbst das Leben schwer!“

