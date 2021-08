Klare Erfolge von Brixen gegen Achenkirch und Mayrhofen in Walchsee

Details Dienstag, 10. August 2021 01:42

3. Runde der Landesliga Ost und der erste volle Erfolg der SVG Mayrhofen beim SV Walchsee – ein 4:0. Ein Tor mehr gelingt dem SV Brixen im Heimspiel gegen den SV Achenkirch – 5:0. Tirol Liga Absteiger FC Söll bislang ohne Wackler – 2:0 gegen Angerberg und Tabellenplatz eins.

Brixen mit dominanten Auftritt gegen Achenkirch

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Brixen von Anfang an ganz klar spielbestimmend! Und so passierte durch eine herrliche Kombination über mehrere Stationen und perfekt von Philipp Schmidt in Szene gesetzt das 1:0 durch Maxi Aschaber in der 7. Minute für den Sv Brixen! Meine Jungs hielten weiterhin das Tempo sehr hoch, jedoch wurden leider vor der Halbzeit noch einige Sitzer ausgelassen. Nach Wiederanpfiff bot sich das gleiche Bild. Brixen drängte von der ersten Minute der zweiten Halbzeit an auf das zweite Tor und das ließ nicht lange auf sich warten. Wieder durch einen schön vorgetragenen Angriff und abermal durch Philipp Schmidt vorbereitet netzte Goalgetter Maximilian Aschaber zum hochverdienten 2:0 aus Sicht der Hausherren ein. Meine Jungs spielten sich ab diesem Zeitpunkt weiterhin zahlreiche hundertprozentige Chancen heraus, welche schlussendlich auch in dieser Höhe absolut verdienten Sieg gerechtfertigt haben. Die sehenswerte Tore erzielten zweimal Philipp Schmidt und einmal Michael Grahammer. Meine Mannschaft war über neunzig Minuten den Gästen haushoch überlegen, ließ keinen einzigen Torschuss der Gäste zu. Extrem dominanter Auftritt! Pauschallob für die coole Truppe!“

Beste Spieler SV Brixen: Marcel Pirchmoser (IV), Marco Troger (DM), Phillip Schmidt (RM), Markus Grahammer (OM), Max Aschaber (ST)

Mayrhofen Coach nach Sieg in Walchsee: „Ein Schritt ...“

Die Gäste bestimmten von Beginn an das Spiel und erspielten sich Chancen um Chancen, allerdings konnten Josip Filipovic, Martin Knauer und Co. diese nicht verwerten. Dann endlich aus Sicht der Gäste: Leonhard Kröll zog nach gutem Zuspiel auf und davon und erzielte mit platziertem Schuss ins rechte Eck in der 16. Minute die fällige Führung. Mayrhofen blieb weiterhin am Drücker und wieder war Leonhard Kröll mit Schuss von der Strafraumgrenze erfolgreich und stellte in der 27. Minute auf 2:0 für seine Farben - kurz zuvor traf Eberl noch die Querlatte. Vor dem Pausenpfiff erzielte dann Martin Knauer das 3:0. Nach der Pause eigentlich das gleiche Bild, dominante Zillertaler mit guten Chancen und harmlose Hausherren prägten das Bild. Das 4:0, wiederum durch Leonhard Kröll, war die logische Folge des Spieles. „Ein Schritt – wir sind mit dem Fuß in der Tür – mehr aber auch nicht“, so der erfolgreiche Mayrhofen-Trainer Thomas Fiegl.

Beste Spieler SVG Mayrhofen: Christian Pendl und Leonhard Kröll.

