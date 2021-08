Mayrhofen war gegen Bruckhäusl dem Dreier nahe!

Details Montag, 16. August 2021 13:17

In der Landesliga Ost geht es für SVG Mayrhofen noch nicht so richtig nach oben. Drei Spiele, vier Punkte und Platz neun in der Tabelle. Gegen den FC Bruckhäusl lag ein Dreier in der Luft, aber am Ende ein 1:1 und ein Punkt. Am kommenden Samstag, dem 21. August 2021, kommt es ab 16 Uhr zum großen Schlager gegen den FC Buch, der punktegleich mit Söll die Tabelle anführt.

Hätten uns den Sieg verdient!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SVG Mayrhofen: „Die Mayrhofener nahmen sofort das Heft in die Hand und hatten Pech, daß Schiri Isgören das Foul am durchbrechenden Martin Knauer nicht ahndete und anstatt auf Elfer auf weiterspielen entschied. Pendl und Co. drückten die Gäste stark zurück, diese standen mit ihrem Abwehrblock recht gut organisiert. Etliche gute Flankenläufe von Martin Knauer und Leonhard Kröll, die Hereingaben verfehlten immer wieder ihre mitlaufenden Mitspieler, lediglich einmal hatte Kröll nach „Stanglpaß“ von Knauer, kurz vor der Pause, die Führung am Fuß, seine Direktabnahme verfehlte aber knapp das Ziel. Die Gästeelf kam bis zur Halbzeit kaum über die Mittellinie.

Im zweiten Abschnitt konnten sich die Bruckhäusler etwas befreien, spielten „offener“ und kamen so ihrerseits zu einigen Kontermöglichkeiten. Die Hausherren drückten dennoch weiter auf das Führungstor. Dann Pech für den erneut gut spielenden Manuel Einwallner, sein Freistoß knallte an die Stange und von dort ins Spielfeld zurück. Etwas später köpfte Julian Plank nach einem seitlich ausgeführten Freistoß vom Spielmacher Einwallner nur wenige Zentimeter neben das Tor. Dann wie so oft im Fußball, die überraschende Führung der Gäste: Sezgin Erol überraschte Tormann Schroll mit gutem Schuß von der Strafraumgrenze. Der zuvor für Knauer eingewechselte Lukas Fuchs glich, nach Eckball von Plank, zum 1:1 aus. Bis zum Schlußpfiff lag das 2:1 förmlich in der Luft, aber die Gäste verteidigten mit Glück und Geschick und brachten somit den Punkt ins Trockene.„Wir hätten uns den Sieg verdient, leider nur einen Punkt erobert“, so Trainer Thomas Fiegl.

Beste Spieler SVG Mayrhofen: Michael Oblasser, Kapitän Christian Pendl und Manuel Einwallner.

