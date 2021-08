Schwoich überrascht mit Sieg gegen Brixen!

Details Samstag, 14. August 2021 01:03

Dämpfer für den SV Brixen in der vierten Runde der Landesliga Ost. Beim FC Riederbau Schwoich gab es eine sicherlich unerwartete 1:2 Niederlage und damit hat man etwas den Kontakt zur Tabellenspitze verloren. Zwei Siege und zwei Niederlagen stehen nun zu Buche, der FC Buch ist mit einem 3:1 in Walchsee um vier Punkte davon gezogen. Am Sonntag, dem 15.8.21, genügt Söll aber bereits ein Remis in Hippach um wieder die Tabellenführung von Buch zu übernehmen – Ankick ist um 17 Uhr.

Zwei schöne Spielzüge von Schwoich führen zu Treffern

Der SV Brixen geht als klarer Favorit in die Partie in Schwoich, aber die Heimelf zeigt von der ersten Minute an auf und hält mit großem Einsatz dagegen. Es ist ein Spiel, das vor allem von der kämpferischen Note bestimmt wird, Chance auf Treffer sind allerdings eher Mangelware. Schwoich ist mit einer sehr dünnen Personaldecke angetreten, legt sich aber trotzdem ohne Rücksicht auf Verluste in die Partie. Brixen offensiv in der ersten Hälfte mit Möglichkeiten, aber den Treffer erzielen die Heimkicker. Eine wunderschöne Kombination in der letzten Spielminute der ersten Hälfte führt zum 1:0 durch Sandro Klein.

In Hälfte zwei gelingt es Schwoich nachzulegen – abermals ein schöner Spielzug in der 55. Minute und Matthias Seeberger stellt überraschend auf 2:0 für Schwoich. Knackpunkt für beide Teams in der 60. Minute. Zunächst hat Schwoich das 3:0 am Fuß, kurz danach trifft Brixen nur die Latte. Stefan Bucher gelingt dann aber doch der 1:2 Anschlusstreffer und Brixen dreht noch einmal ordentlich auf. Die Heimelf kann nur einmal wechseln – die Ersatzbank leer als Stefan Lukasser für Hasan Dofgan in der 70. Minute kommt. Nun ist Brixen dem Ausgleich nahe, aber die Hausherren retten mit viel Kampfkraft und etwas Glück den Dreier über die neunzig Minuten.

Beste Spieler FC Riederbau Schwoich: Sandro Klein (li MF), Dustin Lutitzki (MF), Benjamin Pichler (Tor)

Alexander Gosch, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Ein wunderschöner Sieg gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga bei einer äußerst schwierigen Personalsituation. Wir konnten nur einen Spieler heute von der Ersatzbank einwechseln. Vorab wäre ich natürlich mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber zwei wunderschöne Treffer und eine tolle kämpferische Leistung lassen uns über einen sicherlich unerwarteten Dreier jubeln. Uns ist natürlich schon gegen Ende der Partie die Luft ausgegangen und wir haben ein bisschen Glück gehabt, aber ich bin hochzufrieden mit der heutigen Vorstellung meiner Mannschaft.“

