Oldboys von Walchsee setzen sich gegen junge Kicker von Kufstein II klar durch

Samstag, 02. Oktober 2021

Extrem wichtige Auftaktpartie der elften Runde der Landesliga Ost. Zwischen dem SV Walchsee und dem FC Kufstein II geht es um goldene Punkte am Tabellenende. Walchsee setzt sich am Ende klar mit 4:1 durch und hat damit den Anschluss zum Tabellenmittelfeld geschafft. Für Kufstein II wird es enger, denn der sicher rettende dreizehnte Platz könnte sich aus dem Blickfeld stehlen. Besonders falls Hippach in Buch und Thiersee gegen Angerberg am Samstag punkten können.

Walchsee lässt ein halbes Dutzend Sitzer aus!

Eine absolut richtungsweisende Partie im Kampf gegen den Abstieg. Speziell für Kufstein heißt es „verlieren absolut verboten. Die Gefahr wäre groß im Fall einer Niederlage gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellenbereich den Anschluss an das restliche Feld zu verlieren. Im Ramsbachstadion in Walchsee entwickelt sich von Beginn an eine sehr einseitige Partie – zugunsten der Hausherren. Eine sehr druckvoll agierende Mannschaft von Walchsee erspielt sich Torchance um Torchance – aber im Abschluss klappt es nicht. Walchsee hat Möglichkeiten um zwei Spiele zu gewinnen, gezählt werden kann aber nur ein Freistoß von Baris Harmanci in der 19. Minute. Mit 1:0 für Walchsee geht es in die Pause, durchaus Sorgenfalten bei der Heimelf - angesichts der vielen vergebenen Chancen.

Es ist nicht überraschend, dass die geringe Effektivität von Walchsee im Angriff zu einer engen Phase in der Partie führt. Denn Alexander März kann in der 57. Minute für Kufstein II ausgleichen. Walchsee reißt aber sofort das Ruder wieder herum, auf einmal klappt es auch im Abschluss wesentlich besser. Nach einem Eckball von Baris Harmanci trifft Michael Schönauer in der 61. Minute zum 2:1 für Walchsee. Zehn Minuten später kann Matthias Lüthke mit dem 3:1 die Vorentscheidung markieren. Der vierte Treffer ist ein tolles Solo von Michael Schönauer. 4:1 für Walchsee – am Ende ein ganz klarer Erfolg für die Heimelf.

Beste Spieler SV Walchsee: Mario Baumgartner (6er), Michael Schönauer (ST)

Niko Praschberger, Trainer SV Walchsee: „Wir haben uns für diese Partie drei Punkte ausgemalt und als Ziel gesetzt – und das ist auch gefährlich. Wir waren von der ersten Minute dominant, sieben Sitzer habe ich für meine Elf gezählt, leider nur ein Treffer nach 45 Minuten. Aber auch in der schwierigen Phase nach dem 1:1 haben wir unsere Klasse gezeigt. Sozusagen hat die Erfahrung unserer Oldboys – ich schätze Durchschnittsalter so 34 Jahre herum – gegen das extrem junge Team der Gäste doch klar die Oberhand behalten. Ein absolut verdienter Dreier, der natürlich angesichts der Tabellensituation extrem wichtig war!“

