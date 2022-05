Brixen stößt mit Sieg gegen Kramsach auf Platz fünf der Tabelle vor

Details Dienstag, 31. Mai 2022 13:47

Zwei Plätze nach oben ging es für den SV Brixen in der 24. Runde der Landesliga Ost vor der Pfingstpause. Mit einem 3:0 im Spitzenspiel gegen den FC Kramsach überholt man diesen in der Tabelle und außerdem kann Thiersee abgefangen werden, die in Angerberg ein 1:1 holen.

Zunächst Probleme im Abschluss – dann doch klarer Erfolg für Brixen

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Nach anfänglichen Abtasten und ungenauem Passspiel kam der SV Brixen ab der 10. Minute gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner besser ins Spiel. Durch schnelle Kombinationen erarbeitete sich Brixen bis zur Halbzeitpause Chance um Chance, welche jedoch zu keinem Treffer führten. So ging es aus Gästesicht mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war ein ähnliches Bild zu sehen. Beginnend aus einer stabilen Abwehr heraus, spielten sich die Jungs des SVB in einen Spielrausch und konnten schließlich auch die zahlreichen Chancen zu herrlichen Toren umwandeln.

In der 56. Minuten wurde Roman Beihammer gekonnt in Szene gesetzt, scheiterte zunächst noch am reaktionsschnellen Torwart, den Nachschuss verwertete Markus Grahammer mit einem sensationellen Volleyschuss aus etwa zwölf Metern ins lange Eck zum hochverdienten 1:0 der Heimmannschaft. Anschließend schwächte sich der FC Kramsach noch selbst. Durch ein hartes Einsteigen im Mittelfeld entschied der Schiedsrichter regelkonform auf eine Gelb/Rote Karte für die Nummer zwanzig der Gästemannschaft.

Brixen ließ nicht locker und suchte endgültig die Vorentscheidung. So wurde auch das 2:0 in der 68. Minute, herrlich über ein paar Stationen vorgetragen, durch den eingewechselten Youngster Maxi Bucher – sein erstes Tor in der Kampfmannschaft - erzielt. In der 80. Minuten traf noch Joker Maxi Aschaber souverän zum 3:0 der Heimmannschaft.

Fazit: Ein sehr gelungener und souveräner Auftritt meiner Mannschaft. Von hinten bis vorne eine super Leistung und bei besserer Chancenverwertung wäre sogar ein höherer Sieg möglich gewesen. Bin wirklich sehr zufrieden, wie meine Spieler in den letzten Spielen – gegen Stumm und Buch - aufgetreten sind.“

Beste Spieler SV Brixen: Astl Alexander (ZM), Fuchs Andreas (RV), Reiter Tobias (RM), Marcel Pirchmoser (IV), Grahammer Markus (ZM)