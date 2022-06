Mayrhofen schafft mit Sieg gegen Kufstein II die siebzig Punkte Marke

Details Dienstag, 14. Juni 2022 20:27

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Tirol Liga gab es für die Mannschaft der Bründl Sports SVG Mayrhofen in der vorletzten Runde der Landesliga Ost. Der überlegen Meister traf auf ein mit Regionalli9ga-Kickern verstärktes Team von Kufstein II und konnte sich knapp mit 2:1 durchsetzen. Damit wird der zweite Absteiger neben Hippach in der letzten Runde ermittelt. Kufstein II trifft zuhause auf Buch und Achenkirch spielt in Hippach. Das erste Spiel zwischen Achenkirch und Kufstein II endete 0:0, das zweite konnte Achenkirch mit 3:2 gewinnen. Damit muss Kufstein II gegen Buch gewinnen um die Klasse sicher zu halten, bei einem Remis bzw. einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg von Achenkirch in Hippach würde Kufstein II absteigen.

Kufstein fordert Mayrhofen voll

70 Punkte, 22 Siege in Serie, 23 Siege, ein Unentschieden bei einer Niederlage und noch eine Runde zu spielen. Das gab es noch nie! Die Fiegl-Truppe spielt eine beeindruckende Saison, auch in diesem Match zeigten sich Einwallner und Co. in beeindruckender Form. Die Kufsteiner, die mit einigen Kaderspielern aus ihrer Regionaliga

Mannschaft antraten, hielten voll dagegen, das Spiel stand bis zum Ende auf Messers Schneide. Einmal mehr entscheiden zwei Standardsituationen die Partie: Einwallner mit sehenswertem Freistoß

und Kapitän Pendl - nach einem Eckball von Plank – waren die Torschützen.

„Hut ab vor meiner Mannschaft, gutes Spiel kombiniert mit unheimlichen Siegeswillen waren der Schlüssel zum Erfolg“, so Mayrhofen Trainer Fiegl.

Am Ende wurde das Team von Mayrhofen - Spieler, Trainer und Funktionäre - vom TFV unter Präsident Dr. Josef Geisler mit Meistermedaillen, Meisterteller und Diplomen, unter der Aufsicht vom

Bürgermeister der Gemeinde Mayrhofen Hansjörg Moigg, würdevoll geehrt.

Beste Spieler SVG Bründl Sports Mayrhofen: Einwallner, Filipovic, Hanser und Kaptän Pendl. Kufstein stützte sich auf Tormann

Stockenreiter, Tokat und Gündogdu.

Bründl Sports SVG Mayrhofen - FC Kufstein 1b 2:1 (2:0)

Tore: Einwallner (28.), Pendl (43.) sowie Deutsch (75.) für Kufstein

SR: Ylamz Ferruh, Zuschauer 300