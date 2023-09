Angerberg und Kolsass/Weer holen ersten Punkt – Stumm hält mit Sieg in Söll Kontakt zur Spitze

Details Montag, 11. September 2023 14:27

Der SV Absam hat auch die fünfte Partie der Landesliga Ost 2023/24 gewonnen – 2:0 in Kramsach. Westendorf verliert hingegen das Spitzenspiel in Jenbach klar mit 0:4 und fällt auf Tabellenplatz drei zurück. Neu auf Platz zwei Walchsee nach einem 3:0 in Kirchdorf. Auch SVG Stumm kann sich einen Dreier sichern – ein 1:0 Erfolg beim FC Söll. Das 2:2 zwischen dem SV Angerberg und dem SV Raika Kolsass/Weer hilft beiden nicht wirklich weiter. Aber zumindest ist es der erste Punkte für beide Mannschaften.

Punkteteilung im Kellerduell zwischen Angerberg und Kolsass/Weer

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Nach vier sieglosen Spielen konnte unsere Mannschaft vor einer tollen Kulisse mit 300 Besuchern endlich anschreiben. Doch die Freude über den einen Punkt trübt die

vergebene Chance auf drei Punkte. In der ersten halben Stunde sah man unserer Mannschaft die Unsicherheit deutlich an. Zu viele Fehlpässe machten es dem Gegner leicht. So kam dieser auch relativ schnell in der 11. Minute zur Führung durch Benjamin Corrigan. Dies trug nicht unbedingt zur Besserung bei. In dieser Phase konnten wir uns bei Goalie Muhammed Korkmaz bedanken, dass es beim knappen Rückstand blieb. Dann fing sich die Mannschaft langsam und setzte den Gegner zusehends unter Druck. Aus einem Ballgewinn heraus kam Andreas Mayr zum Abschluss, den Abpraller verwertete Marco

Margreiter zum viel umjubelten Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Abschnitt übernahm Angerberg mehr und mehr das Kommando, die Gäste fielen immer weiter ab. Der Führungstreffer zeichnete sich immer deutlicher ab. Dieser fiel dann in der 54. Minute. Florens Thurner wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwertete Kapitän Simon Osl eiskalt zum 2:1. Die Hausherren ließen in der Folge nicht locker, erspielten sich einige Möglichkeiten, doch das erlösende 3:1 wurde verabsäumt. Und so kam es wie es im Fußball sehr oft kommt. In Minute 88 erzielten die Gäste aus einem Konter den 2:2 Ausgleich durch Hannes Mair. Dies war dann auch gleichzeitig der Endstand.

Schade, die „Jungs“ hätten sich den Dreier durchaus verdient. Durch diese Punkteteilung im Kellerduell bleibt man vorläufig auf dem letzten Tabellenrang. Bereits am kommenden Sonntag, dem 17. September 2023, kann sich unsere junge Mannschaft das nächste Mal beweisen. Abermals zu Hause geht es im Derby gegen den FC Schwoich. Eine schwierige Aufgabe, doch im Fußball ist nichts unmöglich!“

Angerberg spielte mit:

Muhammed Korkmaz, Hans-Peter Taxacher, Niki Luchner, Florian Hawel,

Florian Schwarzenauer (Matthias Handle), Andreas Mayr, Simon Osl, Philipp Gschösser, Marco Margreiter, Peter Wimpissinger (Caner Bakmaz), Florens Thurner (Johannes Wiechenthaler)

Knapper Erfolg von Stumm in Söll

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht wirklich präsent auf dem Spielfeld. Söll schien einen Hauch aggressiver zu sein. In dieser ersten Halbzeit gab es für beide Mannschaften nur wenige Gelegenheiten, ein Tor zu erzielen. Söll verpasste eine ausgezeichnete Chance. Dennoch gelang uns in der 42. Minute dank Florian Taxacher das erlösende 1:0. In der zweiten Halbzeit konnten wir zahlreiche Möglichkeiten herausspielen, doch leider konnten wir keine davon nutzen, dadurch blieb das Spiel bis zum Schluss sehr spannend. Trotz des knappen Endergebnisses war der Auswärtssieg am Ende verdient!“

