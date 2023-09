Erste Saisonniederlage für Absam gegen die Kufstein Juniors – Angerberg auch gegen Schwoich unterlegen

Details Montag, 18. September 2023 14:36

Der Tabellenführer der Landesiga Ost SV Absam vergibt in der letzten Spielminute der Partie gegen diw FC Kufstein Juniors einen Strafstoß und unterliegt 1:2. Verfolger Westendorf zieht mit einem 5:1 gegen Kramsach/Brandenberg nach Punkten gleich. Walchsee kann die erste Niederlage von Absam nicht nützen, unterliegt in Kolsass ebenfalls 1:2. Der SV Angerberg muss auch gegen den FC Riederbau Schwoich eine Niederlage einstecken und trägt damit weiter die rote Laterne.

Angerberg kommt einfach nicht in die Gänge!

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Nachdem man letzte Woche mit einem Punkt gegen Kolsass/Weer zumindest angeschrieben hatte, wollte man gegen Schwoich, die auch nicht überragend in die Saison gestartet sind, etwas Zählbares mitnehmen.

Doch dieses Unterfangen bekam bereits in der 13. Minute einen argen Dämpfer. Nach einem kapitalen Abwehrfehler gingen die Gäste mit 0:1 durch Emre Yildiz in Führung. Angerberg war zwar in der Folge sehr bemüht, die „Jungs“ kämpften vorbildlich, doch offensiv war man einfach zu harmlos. Kaum Tormöglichkeiten und auch die Standards wurden leichtfertig vergeben. Als die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Strafstoß zugesprochen bekamen, schien das Schicksal bereits besiegelt. Doch die Gäste vergaben mit dem Stangenschuss die Vorentscheidung. So blieb der SVA zumindest ergebnistechnisch noch im Rennen.

In Halbzeit zwei wechselte Trainer Thomas Handle dreimal, es kam mit Florens Thurner unser etatmäßiger Stürmer. Und gleich wurde der SVA ein wenig gefährlicher. Doch mehr als drei gute Tormöglichkeiten, die leider vergeben wurden, standen nicht zu Buche. Ein neuerlicher „Bock“ in der Abwehr ermöglichte den Gästen das vorentscheidende 0:2 – abermals Emre Yildiz der Torschütze. Angerberg war nicht mehr in der Lage zuzusetzen. Im Gegenteil, ein Aussetzer der Abwehr inklusive Goalie ebnete für die Gäste das 0:3 durch Philip Höck. Somit ziert man mit nur einem Punkt nach wie vor das Tabellenende. Am

kommenden Samstag, dem 23. September 2023, geht es auswärts noch Jenbach, wo die Trauben sicherlich auch sehr hoch hängen werden. Doch der Fußball schreibt immer wieder einmal seine eigene Geschichte!“

Absam vergibt in der letzten Minute Elfer gegen Kufstein II

Mutlu Kuyucuk, Trainer FC Kufstein Juniors: „Wir waren von Beginn an am Drücker und haben Tempo gemacht. Möglichkeiten zur Führung waren da und zwei konnten wir verwerten. Kemal Kilic in der 21. und Marcel Krimbacher in der 34. Minute haben getroffen. Die erste Halbzeit konnten wir dominieren, aber Absam kann in der 70. Minute auf 1:2 durch Lorenzo Linser verkürzen. In den letzten zehn Minuten Absam am Drücker. In der 90. Minute Strafstoß für Absam, aber unser Goalie hält. In Summe haben wir meiner Ansicht nach schon verdient gewonnen, hatten ein Übergewicht an Möglichkeiten. Das Spiel hätte aber durchaus aus 2:2 ausgehen können!“

