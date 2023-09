Glücklicher Sieg von Kirchdorf in Kolsass!

Details Dienstag, 05. September 2023 01:16

Der SV Steinbacher Kirchdorf spiele in der 4. Runde der Landesliga Ost beim SV Raika Kolsass/Weer 75 Minuten in Überzahl. Kirchdorf konnte nach einer schnellen 1:0 Führung trotzdem nicht nachlegen und Kolsass wurde in der letzten halben Stunde immer stärker. Der Goalie von Kirchdorf Maximilian Baldauf hält am Ende den Dreier mit einem gehaltenen Elfer aus, Kirchdorf gewinnt mit 1:0 und klettert auf Tabellenposition sieben.

Goalie von Kirchdorf rettet den Dreier!

Hannes Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „ Aufgrund von dringenden Sanierungsmaßnahmen war unser Hauptplatz in der zweiten Runde nicht bespielbar, somit fand auch die vierte Runde auswärts statt.

Natürlich war ein leichtes Durschnaufen beim SV Steinbacher Kirchdorf spürbar nach dem knappen Sieg in Söll, aber man wusste natürlich, dass der SV Raika Kolsass/Weer alles in Bewegung setzen wird, um uns zu schlagen.

Von der ersten Minute an sah man bei der Heimmannschaft, dass diese noch nicht ganz in der Spur ist. Der SV Steinbacher Kirchdorf wieder sehr bissig und spielbestimmend. Die Mannschaft wieder sehr gut vom Trainerteam eingestellt. Leider musste Tobias Scarano nach einem Foul verletzungsbedingt (leider eine schwere Knieverletzung) in der 8. Minute ausgetauscht werden. Ein Kolsass/Weer Spieler schwächte seine Mannschaft in der 15. Minute mit Gelb-Rot und somit die Heimmannschaft mit einem Spieler weniger. Ab diesem Zeitpunkt Kirchdorf am Drücker und es dauerte nur bis zur 25. Minute, bis wir 0:1 in Führung gingen. Ein Traumtor aus dreißig Metern Entfernung erzielte der stark aufspielende Kogler Mika. Wir hatten in der ersten Halbzeit noch einige Möglichkeiten, um die Führung auszubauen, aber vergaben diese.

Nach der Pause das gleiche Bild, Kirchdorf hatte mehr vom Spiel und hatte einige gute Torchancen bis zur 60. Minute. Mit einem Mann weniger auf dem Platz wurde aber die Heimmannschaft immer stärker. Die letzten 30. Minuten die Kolsass besser als die Gäste. In der 94. Minute zeichnete sich der Schlussmann vom SVK Maximilian Baldauf mit einem gehaltenen Elfmeter aus und wir siegten zum zweiten Mal in der Landesliga.

Natürlich sind wir sehr froh im SVK Lager nach dem zweiten Sieg in Folge aber haben natürlich unsere Probleme in der zweiten Halbzeit gesehen. Über 90 Minuten gesehen waren wir sicher das bessere Team, aber schlussendlich ein glücklicher Sieg.

Jetzt dürfen wir am kommenden Freitag, dem 8. September 2023, das erste Mal auf eigener Anlage spielen. Derby am 8.9.2023 SV Steinbacher Kirchdorf – SV Walchsee um 19.30 Uhr!“

