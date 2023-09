Kantersiege von Stumm gegen Kirchdorf und von Bruckhäusl gegen Söll

Details Dienstag, 19. September 2023 01:41

Für den SV Steinbacher Kirchdorf gab es in der sechsten Runde der Landesliga Ost beim SVG Stumm nichts zu ernten. Eine deutliche 1:7 Niederlage kostet zwei Tabellenplätze. Stumm verkürzt den Rückstand auf Leader Absam auf zwei Punkte, denn Absam steckt die erste Saisonniederlage gegen die Kufstein Juniors ein. Auch der FC Bruckhäusl mischt weiter ganz oben mit. Ein 4:0 gegen Söll und damit wie Walchsee und Stumm dreizehn Punkte am Konto. Absam und Westendorf halten bei fünfzehn Zählern.

Heimmacht Stumm schickt Kirchdorf mit Packung nach Hause!

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „Unser Matchplan erwies sich erneut als äußerst erfolgreich. Bereits in der 10. Minute erzielte Kaan Sasmaz das erste Tor, gefolgt von Manuel Jochriem, der nur zwei Minuten später das 2:0 erzielte. Kirchdorf konnte in der 43. Minute mit einem Elfmeter von Patrick Huter auf 2:1 verkürzen. Kurz vor der Halbzeitpause stellte Manuel Jochriem mit seinem wichtigen Treffer das 3:1 her.

In der zweiten Halbzeit erhöhten wir den Druck und profitierten von unserer Stärke auf heimischem Boden. In der 67. Minute erzielte Stefan Schragl das 4:1, gefolgt von Frank Wechselberger in der 71. Minute mit dem 5:1. In der 72. Minute sorgte Stefan Schragl nach einer großartigen Vorarbeit von Marco Steiner für das 6:1. Das 7:1 in der 78. Minute war erneut das Werk von Manuel Jochriem, der bereits zum dritten Mal traf. Zurzeit zeigen wir eine beeindruckende Heimstärke und lassen nur wenig Gegentore zu. Nach drei Spielen haben wir bereits neun Punkte gesammelt und ein beeindruckendes Torverhältnis von 18:2!“

Einseitiges Derby zwischen Bruckhäusl und Söll

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „An einem herrlichen Spätsommerabend kommen 530 Zuschauer ins Anzensteinstadion. Der FCB über das ganze Spiel gesehen in allen Belangen überlegen. Schon nach zwei Minuten wird man das erste Mal durch einen Kofler-Freistoß gefährlich. In der 11. Minute das 1:0. Fabio Hütter spielt Patrik Papp frei und der spielt von der Grundlinie zurück auf Flo Silberberger, der trifft mit einem Schuss ins kurze Eck. Nur zwei Minuten später hat Andi Spitzenstätter eine Kopfballchance. In der 22. Minute trifft Fabio Hütter per Kopf nach Wieser-Hereingabe zum 2:0. Kurz vor der Pause läuft Alex Kögl alleine aufs Tor zu, überspielt den Goalie und wird von dem dann zu Boden gerissen. Andi Spitzenstätter verwandelt den Elfmeter zum 3:0. Direkt im Anschluss der einzige Söller Abschluss auf unser Tor im gesamten Spiel, Johnny Horngacher bleibt Sieger im 1:1-Duell.

In der zweiten Halbzeit spielt der FCB die Partie ganz souverän runter, viele Höhepunkte gibt es nicht mehr. In der 55. Minute steht Kögl nach einem schnellen Einwurf vor dem Goalie, legt quer auf Silberberger und der trifft via Innenstange zum 4:0. Später wird es noch mal spektakulär, als Pauli Weigand einen Volley perfekt trifft und der Söller Keeper sensationell hält.

So endet ein sehr einseitiges Derby mit 4:0, dritter Sieg in Folge für unser Team Weiter geht es am Freitag, dem 22.9.2023 auswärts in Kirchdorf, Spielbeginn 19:30 Uhr!“

